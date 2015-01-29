苹果业绩惊人 分析师预期将扩大股票回购

路透1月28日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)财报令人惊叹，手中现金大增，可能促使该公司今年扩大股票回购和提高派息，部分分析师预期返还给投资人的资金将超过2,000亿美元。

苹果股价周三收盘大涨5.65%至115.31美元，该公司周二公布季度获利创上市公司史上记录新高。

该公司在12月27日止的会计年度第一季共销售7,450万部iPhone手机，在中国的营收较上年同期增长70%。

RBC Capital Markets分析师团队写道，“在苹果公布12月当季业绩爆发之后，我们画的相关图表得要加宽加高了。”该团队将苹果目标股价由123美元调高至130美元。

至少有17家券商调高了苹果目标股价。

Cantor Fitzgerald最看好该股，将目标股价上调至160美元，意味着预估苹果年底前市值可突破9,000亿美元。

截至周二收盘，苹果股价过去12个月已上涨39%，市值增加超过1,770亿美元，增幅近乎美国第二大上市公司艾克森美孚(Exxon Mobil)市值的一半。

苹果手上持有1,780亿美元现金，RBC Capital Markets分析师称该公司可能将三年返还资本计划扩大至2,000亿美元以上。

苹果去年4月表示，2015年底前将把超过1,300亿美元的资本归还股东，其将在4月更新返还资本计划。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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