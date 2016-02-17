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国际财经 | 2016年 2月 17日 星期三 08:45 BJT

苹果股价第四季大跌 伊坎和Greenlight减持

路透波士顿2月16日 - 随着苹果公司(AAPL.O)股价下跌，一些原本青睐该公司的大型对冲基金在第四季减持苹果股票，其中包括美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)、以及David Einhorn旗下的Greenlight Capital。

周二公布的提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，截至12月31日伊坎持有4,580万股苹果股票，较9月30日减少13%；Greenlight年底时持有630万股苹果股票，较9月30日减少44%。

根据其它13F文件，Adage Capital Partners披露截至去年底持有810万股苹果股票，较9月30日减少5%。Blue Ridge Capital去年底时持有200万股苹果股票，较9月30日减少11%。

但Tiger Global Management则披露新建苹果股票头寸，截至12月31日持有1,060万股苹果股票。

苹果股票在第四季下跌5%，12月31日收盘报105.26美元，此后进一步下跌11%，上周五收盘报93.99美元。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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