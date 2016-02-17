苹果股价第四季大跌 伊坎和Greenlight减持

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透波士顿2月16日 - 随着苹果公司(AAPL.O)股价下跌，一些原本青睐该公司的大型对冲基金在第四季减持苹果股票，其中包括美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)、以及David Einhorn旗下的Greenlight Capital。
周二公布的提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，截至12月31日伊坎持有4,580万股苹果股票，较9月30日减少13%；Greenlight年底时持有630万股苹果股票，较9月30日减少44%。
根据其它13F文件，Adage Capital Partners披露截至去年底持有810万股苹果股票，较9月30日减少5%。Blue Ridge Capital去年底时持有200万股苹果股票，较9月30日减少11%。
但Tiger Global Management则披露新建苹果股票头寸，截至12月31日持有1,060万股苹果股票。
苹果股票在第四季下跌5%，12月31日收盘报105.26美元，此后进一步下跌11%，上周五收盘报93.99美元。(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。