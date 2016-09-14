苹果股价收涨逾2% 因电信商称新款iPhone预购热络

路透9月13日 - 美国无线通信业者Sprint Corp (S.N)及T-Mobile US Inc (TMUS.O)周二表示，苹果(AAPL.O)的iPhone 7预购踊跃，带动苹果股价盘中一度上涨3%。

Sprint表示，预购量较去年增加近三倍。T-Mobile处的预购量也增加近三倍。

不过两家公司都未公布详细的销售数字。预购活动是从周五开跑。

新款iPhone销售状况细节有限，上周苹果表示将不会公布首周销售数据，称该数据只是反映供应状况、而非需求现况。

Stifel分析师Aaron Rakers在一份报告中指出，“....我们认为预购初期数字强劲，反映的是过去几年苹果iPhone用户基础明显扩大的效应。”

尚无法立即联系到竞争对手美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)置评。

苹果周二股价收盘上涨2.38%至107.95美元。自上周三iPhone 7发布至周一收盘为止，苹果股价下跌2.1%。(完)