供应商营收警讯令苹果股价应声下挫

图片显示苹果公司在加州旧金山的旗舰零售店的公司标识。 REUTERS/Robert Galbraith

* 苹果股价跌破400美元，为16个月来首见

* Cirrus Logic的前景引发对于苹果产品需求的担忧

* 苹果下周二将公布财报

记者 Poornima Gupta/Noel Randewich 编译 王冠中/洪曦

路透旧金山4月17日 - 苹果(AAPL.O)股价周三跌破400美元，为2011年12月以来首见，因一家晶片供应商营收预估令人失望，引发对于iPhone和iPad在竞争升高下需求趋疲的担忧。

苹果股价短暂跌至400美元下方，随后回升，收低5.5%报402.80美元，单日市值蒸发逾220亿美元。

Cirrus Logic (CRUS.O)周二警告称，一家客户的产品出货预估下修，但未透漏客户名称。该公司是iPhone和iPad类比和音讯晶片制造商，有90%以上的业务来自苹果，使其成为iPhone和iPad需求的重要指标。

这出人意料的警告，引发对于iPhone需求减缓速度快于预期的忧虑。iPhone占苹果营收逾半数比例，面临三星电子和其他采用谷歌Android系统的厂商以低价机型充斥市场竞争。而苹果用户通常在未来几个月即将推出新机的预期下，会暂缓买进。

苹果将在周二公布业绩。分析师称Cirrus Logic发出的预警，给iPhone消费热情在三星电子(005930.KS)等业者的竞争下已然减退的观点提供支持。

“市场环境很艰难。苹果正处于产品过渡期，”Destination Wealth Management资产组合经理Michael Yoshikami表示，Cirrus的预警“意味着苹果带来意外惊喜的可能性比较低。”

苹果市值在2012年9月达到顶点后，已经跌去了40%，相当于2,800多亿美元--略超谷歌总市值，因市场担心如果苹果为保持地位而被迫加快产品更新速度，将对该公司业界领先的利润率产生副作用。

Bernstein Research分析师Toni Sacconaghi在一份致客户的报告中表示，一些人认为苹果将无法维持其很高的毛利润率，这是因为平板电脑和智能手机市场的竞争导致价格走低。产品周期缩短也限制了苹果降低元件成本的能力。

Cirrus作出疲弱预估前，台湾鸿海精密(2317.TW)公布第一季度营收大幅下跌19%。鸿海精密是苹果的主要代工厂商。

“这揭示了需求疲弱以及在产品过渡期存在的挑战，”Cross Research的Shannon Cross说，“下半年将会如何发展，没有一个定论。”

Verizon Communications(VZ.N)周四将公布业绩，或为当季的iPhone和iPad需求提供更多的线索。

**焦虑**

投资者对苹果的成长前景越来越感到担心。

其他芯片制造商和苹果供应商的股价跌幅在2%-6%之间，日内金融市场普遍走势疲软。这些厂商包括高通(QCOM.O)、Avago Technologies(AVGO.O)、BroadcomBRCM.O和Skyworks(SWKS.O)。

高盛分析师Bill Shope周三在报告中称，苹果于今年稍晚发布新产品前，股价动能料会进一步走弱。

苹果主要仰赖推出新产品来带动营收成长，而该公司自去年10月发布7.9英寸iPad mini和新版iPad以来，尚无新的产品推出。

该公司通常会在春季推出新款iPad，但在10月发表新机后今年春季不太可能再推新品。投资人现在期待着即将推出的新iPhone能带动下半年获利。两款iPad也可能在秋季时更新。

过去一周，分析师对苹果3月当季营收的平均预估由426.8亿美元下修至425.3亿美元。在Cirrus周二发出警讯后，部分人认为苹果的财报可能也达不到这些已被下修的预估。

根据分析师的平均预估，苹果第二财季营收料增长9%，净利则料下滑17%至95.9亿美元，或每股获利10.08美元。(完)

(译文审校 侯向明/程琳/许娜)

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