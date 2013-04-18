供应商营收警讯令苹果股价应声下挫

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 苹果股价跌破400美元，为16个月来首见
* Cirrus Logic的前景引发对于苹果产品需求的担忧
* 苹果下周二将公布财报
记者 Poornima Gupta/Noel Randewich 编译 王冠中/洪曦
路透旧金山4月17日 - 苹果(AAPL.O)股价周三跌破400美元，为2011年12月以来首见，因一家晶片供应商营收预估令人失望，引发对于iPhone和iPad在竞争升高下需求趋疲的担忧。
苹果股价短暂跌至400美元下方，随后回升，收低5.5%报402.80美元，单日市值蒸发逾220亿美元。
Cirrus Logic (CRUS.O)周二警告称，一家客户的产品出货预估下修，但未透漏客户名称。该公司是iPhone和iPad类比和音讯晶片制造商，有90%以上的业务来自苹果，使其成为iPhone和iPad需求的重要指标。
这出人意料的警告，引发对于iPhone需求减缓速度快于预期的忧虑。iPhone占苹果营收逾半数比例，面临三星电子和其他采用谷歌Android系统的厂商以低价机型充斥市场竞争。而苹果用户通常在未来几个月即将推出新机的预期下，会暂缓买进。
苹果将在周二公布业绩。分析师称Cirrus Logic发出的预警，给iPhone消费热情在三星电子(005930.KS)等业者的竞争下已然减退的观点提供支持。
“市场环境很艰难。苹果正处于产品过渡期，”Destination Wealth Management资产组合经理Michael Yoshikami表示，Cirrus的预警“意味着苹果带来意外惊喜的可能性比较低。”
苹果市值在2012年9月达到顶点后，已经跌去了40%，相当于2,800多亿美元--略超谷歌总市值，因市场担心如果苹果为保持地位而被迫加快产品更新速度，将对该公司业界领先的利润率产生副作用。
Bernstein Research分析师Toni Sacconaghi在一份致客户的报告中表示，一些人认为苹果将无法维持其很高的毛利润率，这是因为平板电脑和智能手机市场的竞争导致价格走低。产品周期缩短也限制了苹果降低元件成本的能力。
Cirrus作出疲弱预估前，台湾鸿海精密(2317.TW)公布第一季度营收大幅下跌19%。鸿海精密是苹果的主要代工厂商。
“这揭示了需求疲弱以及在产品过渡期存在的挑战，”Cross Research的Shannon Cross说，“下半年将会如何发展，没有一个定论。”
Verizon Communications(VZ.N)周四将公布业绩，或为当季的iPhone和iPad需求提供更多的线索。
**焦虑**
投资者对苹果的成长前景越来越感到担心。
其他芯片制造商和苹果供应商的股价跌幅在2%-6%之间，日内金融市场普遍走势疲软。这些厂商包括高通(QCOM.O)、Avago Technologies(AVGO.O)、BroadcomBRCM.O和Skyworks(SWKS.O)。
高盛分析师Bill Shope周三在报告中称，苹果于今年稍晚发布新产品前，股价动能料会进一步走弱。
苹果主要仰赖推出新产品来带动营收成长，而该公司自去年10月发布7.9英寸iPad mini和新版iPad以来，尚无新的产品推出。
该公司通常会在春季推出新款iPad，但在10月发表新机后今年春季不太可能再推新品。投资人现在期待着即将推出的新iPhone能带动下半年获利。两款iPad也可能在秋季时更新。
过去一周，分析师对苹果3月当季营收的平均预估由426.8亿美元下修至425.3亿美元。在Cirrus周二发出警讯后，部分人认为苹果的财报可能也达不到这些已被下修的预估。
根据分析师的平均预估，苹果第二财季营收料增长9%，净利则料下滑17%至95.9亿美元，或每股获利10.08美元。(完)
(译文审校 侯向明/程琳/许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。
路透瓦莱塔/布鲁塞尔3月31日 - 欧盟表示愿在今年与英国就今后的自由贸易协定进行谈判，但在周五发布的谈判方针中明确表示，英国必须先同意欧盟提出的退欧条件。