苹果CEO称能够感觉到股东的痛苦

路透加利福尼亚2月27日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克(Tim Cook)周三称，注意到股东对公司股价在五个月内下跌超过30%的失望，但敦促他们关注更为长期的前景。

“我也不愿意看到股价下跌。董事会不愿意看到股价下跌，管理层不愿意看到股价下跌。”库克在年度股东会议上对投资者说道。

库克表示，专注长期前景，营收和获利就会随之而来。库克还指出，公司正在开发新产品，但和往常一样，不肯提供详尽说明。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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