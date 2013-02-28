苹果CEO称能够感觉到股东的痛苦

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透加利福尼亚2月27日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克(Tim Cook)周三称，注意到股东对公司股价在五个月内下跌超过30%的失望，但敦促他们关注更为长期的前景。
“我也不愿意看到股价下跌。董事会不愿意看到股价下跌，管理层不愿意看到股价下跌。”库克在年度股东会议上对投资者说道。
库克表示，专注长期前景，营收和获利就会随之而来。库克还指出，公司正在开发新产品，但和往常一样，不肯提供详尽说明。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。