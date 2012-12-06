苹果股价创四年来最大单日跌幅

* 创下2008年12月以来单日最大跌幅

* 平板电脑竞争加剧引发疑虑

* 股利及资本利得税可能上调,打压股价

记者 Ryan Vlastelica/Poornima Gupta

路透纽约/旧金山12月5日电---苹果(AAPL.O)周三股价重挫逾6%,创下四年来最大单日跌幅,因平板电脑市场竞争加剧的疑虑与日俱增.

一家颇具影响力的市场研究机构预计,这家iPad制造商在面临谷歌(GOOG.O)Android设备抢市将不断失去市场份额.该消息加剧了苹果的跌势.

苹果周三是标准普尔500指数.SPX中百分比跌幅最大者之一,市值蒸发350亿美元,有超过3,700万股换手,远超过50日均量的2,100万股.

苹果股价自9月以来跌跌不休,因该公司能否抵御前所未见竞争压力的不确定性升高.今年价格较低的亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire平板销售激增,而微软(MSFT.O)则是以Surface首度进军平板市场.

在此同时,韩国三星电子(005930.KS)持续以Galaxy产品线削弱iPad的市场霸主地位.

苹果在消费者电子产品领域遭到竞争对手的攻击,给执行长库克带来严峻挑战.传奇人物贾布斯去世前不久,库克即被提升为苹果的掌门人.

"这不会是短期趋势.这是对管理层的考验,他们在没有贾布斯後的情况下会有何作为,"Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle表示.谈及苹果iPad mini时,Battle表示,苹果需要"另一个本垒打",来使股价回升至700美元附近.

他说,"他们需要再推出一款出色的新产品.否则,市场对苹果的信心可能会逐步下降."

市场研究机构国际数据公司(IDC)周三表示,2012年苹果最有可能在平板电脑市场上失去份额.IDC称,2012年苹果在全球平板电脑市场上的份额将从2011年的56.3%降至53.8%,而Android产品的市场份额将从39.8%升至42.7%.

市场担忧明年股息和资本利得税率可能会升高,这亦被视为苹果股价下滑的原因之一.

苹果市值庞大,意味着几乎是其一手导致了周三Nasdaq 100指数.NDX下挫1.1%.

虽然今年苹果股价仍累计上涨33%,但较9月21日所及的纪录高位705.07美元仍下跌了近24%.周三苹果股价重挫逾6.4%,收报538.7923美元.

**跌势令人疑惑**

部份分析师对於苹果股票失宠感到困惑,该股向来几乎是所有成长型投资组合的主要成分.该公司未来数年营收及获利仍料将高度扩张,而全球每两台平板电脑销售中就有一台是iPad.

该公司现正准备在国际市场推出iPhone 5及iPad mini.苹果12月将开始在50个国家销售iPhone 5,其中包括中国及韩国.

"苹果股价的波动显然较其获利及创新能力更为剧烈,"Hudson Square Research分析师Daniel Ernst表示.

"这一点也不合理.全球各地都有消费者排队抢购他们的产品."他补充道."没有别家公司能做到这点."

部份分析师指出,美国财政协商的不确定性也是投资人抛售苹果股票的原因之一.若政界未能达成预算协议,2013年股利及资本利得税率可能提高.

许多公司因预期明年税率上升宣布了特别股利,然而随着时间不断过去,原先预期苹果今年会派发特别股利的投资人可能会感到失望.

"若你原来预期年底前会派发特别股利,其可能性已经降低,因为现在已经是12月5日,"BGC Partners分析师Colin Gillis表示.

对资本利得税升高的疑虑也促使部份投资人在当下锁定获利,特别是像苹果这样的个股,其股价已经连续四年涨幅至少达25%.(完)

--编译 张明钧/兰秀娟;审校 张涛

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