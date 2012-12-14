美国热股: 苹果早盘大跌逾3%,受瑞银调降其目标价打压

路透12月14日 - 苹果 在周五早盘交易中下跌3.9%,此前其目 标股价再遭下调.今日苹果iPhone 5手机在中国首日上市,但受到冷遇. UBS Investment Research将苹果目标价从780美元下调至700美元,指 称预计截至3月当季iPhone和iPad出货量将下降. 苹果iPhone 5周五开始在中国内地发售,市场普遍预计这款手机将使 该公司近期在中国市场的占率下滑的势头有所缓解,但初步报导显示市场 需求可能不如预期强劲. "我们的一些中国消息人士预计,iPhone 5手机不会像iPhone 4S那样 受到市场热捧,"瑞银分析师Steven Milunovich在研究报告中称. 在周五早盘交易中,苹果股价最低跌至509.11美元.(完)