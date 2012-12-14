美国热股: 苹果早盘大跌逾3%,受瑞银调降其目标价打压

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月14日 - 苹果 在周五早盘交易中下跌3.9%,此前其目 标股价再遭下调.今日苹果iPhone 5手机在中国首日上市,但受到冷遇. UBS Investment Research将苹果目标价从780美元下调至700美元,指 称预计截至3月当季iPhone和iPad出货量将下降. 苹果iPhone 5周五开始在中国内地发售,市场普遍预计这款手机将使 该公司近期在中国市场的占率下滑的势头有所缓解,但初步报导显示市场 需求可能不如预期强劲. "我们的一些中国消息人士预计,iPhone 5手机不会像iPhone 4S那样 受到市场热捧,"瑞银分析师Steven Milunovich在研究报告中称. 在周五早盘交易中,苹果股价最低跌至509.11美元.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。