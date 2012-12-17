美国个股: 苹果iPhone 5中国上市遇冷,分析师调降出货预估

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月14日 - 苹果 的iPhone 5在中国首日上市反应冷,此外有两名分析师调降其出货预估,导致苹果股价在周五下滑.
Jefferies分析师Peter Misek下修他对苹果iPhone在1-3月季度的出货预估,称苹果为了平衡过多库存,已经开始减少下给供应商订单.
Misek将他的第一季iPhone销量预估从5,200万支降至4,800万支.并调降毛利率预估两个百分点至40%.
瑞银Investment Research也下修苹果股价目标,从780美元降至700美元,因预计1-3月季度iPhone和iPad销售将减少.
"我们的一些中国消息人士认为,iPhone 5销售情况可能不如iPhone 4S那么好,"瑞银分析师Steven Milunovich在研究报告称.
iPhone 5周五在中国首度上市,外界原本预期应可让苹果改善其中国市场份额下降的局面,但是初步报告却显示需求不如预期热烈.
"iPhone 5在中国上市意外遇冷,我们尚不确定是因为天气(下雪),还是要求预购(防止出现混乱)的影响,"Misek说.
苹果股价周五收低3.75%,至509.79美元.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。