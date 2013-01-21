苹果股价要走出困境 需以业绩打破技术分析偏空信号

路透纽约/旧金山1月19日 - 在那些研究股票技术图表的人看来,苹果(AAPL.O)败象尽显.

尽管苹果触及11个月低位后,市场广泛认为其股价被低估,10家券商中有九家推荐投资者买入或持有该股,但如果技术策略师是正确的,那么苹果股东仍将处境艰难.

技术策略师指出,交易图表显示投资者预期有买盘来支撑苹果股价的价格点位很少.比如从基于其50日加速率(rate of acceleration)的中期动能来看,该曲线自3月以来呈现负斜率,但尚未触及超卖水准.

Schaeffer Investment Research的资深技术策略师Ryan Detrick表示,在目前水位很难找到一个进入点位.

"技术面深受重创,同时看来仍处于一个下行趋势,"Detrick称."这仍是一档你希望躲开的股票,我们认为其很有可能表现逊于大盘."

苹果1月23日公布12月止季度业绩时有机会扳回局面.投资者对此异常紧张,因有许多报导指出,苹果可能减少采购iPhone和iPad显示屏,而这两大产品线合计营收比重超过七成.

就算苹果业绩远远超过华尔街保守的预估,短期要重塑信心还有一段路程要走.一些分析师指出,苹果仅仅达成目标是不够的,这会导致股价在短期内进一步走低.过去10年中,苹果仅有四次获利业绩不及分析师预估,其中两次发生在近期.

"如果比预估高出10-15%,就足以令人们说,'天啊,苹果又主宰了战局,'"财富管理公司Global Financial Private Capital投资长Chris Bertelsen说.这家公司旗下管理的资产规模有17亿美元.

该公司苹果持仓从去年秋天占投资比重的5-6%,降至不到1%.但Bertelsen称,现在苹果持仓又在增加.他看好苹果的中长期前景,因全球智能手机市场正在成长,尤其是印度和巴西等发展中国家市场.

根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预期苹果第一季度每股盈余为13.41美元,略低于上年同期的13.87美元.营收则料将增加18%,至547亿美元.

12月当季通常是一年当中消费电子产品销售最为强劲的一季,苹果新产品iPad Mini也加入这个假日季的销售.

华尔街预期上季度苹果iPhone销量在4,750万至5,300万部,明显高于前一季的2,690万部,当时iPhone 5还没在所有市场推出.iPad销量料在2,300万至2,500万之台间.

**多头多于空头**

苹果股价在去年9月触及纪录高点后下跌近30%,其中部分原因是市场担心其移动设备受欢迎程度不如以往.三星电子(005930.KS)和其它使用谷歌(GOOG.O) Android软件推出的设备令竞争日趋激烈,投资者怀疑苹果超速增长的日子是否已经结束了.

但华尔街仍有许多人看好苹果.汤森路透数据显示,58位研究苹果股票的受访分析师中有48位给出"买入"或"强力买入"的评级,另有七位给出"持有".只有三名分析师建议投资者沽出.

分析师估计的目标价中值是745美元,比苹果周五收盘价500美元高出约50%.

苹果营收两位数增长的势头料将至少持续到2015年,StarMine对公司未来10年的增长预估进行分析,显示该公司股票内在价值约为每股708美元.

"我们仍预期iPhone销量会增加.他们12月当季仍然有强势表现,如果你觉得还剩下动能的话,那就是他们在高端(智能手机市场)仍有增长空间,或者可以在其它领域找到新的增长点,这是买入的好时机,"Morningstar分析师Brian Colello表示.他预计苹果的公允价值为770美元.

投资者还预计苹果将执行此前承诺的100亿美元股票回购计划.

"若该公司的股票回购达不到这个水平,我就认为很奇怪,而且显示该公司非常的不对劲."Matthew 25基金的经理Mark Mulholland说.该基金约17%的资产为苹果股票.

该基金去年获利达到可观的29%.不过由于苹果股价下滑,该基金上个季度亏损2.8%.(苹果股价2012年上涨了31%)

Mulholland基于苹果的成长前景和现金水平,将苹果股价估值为每股超过1,000美元.截至9月底,苹果持有的现金及证券总值为1,212.5亿美元,相当于每股129美元.

有技术分析师认为,苹果股价几乎没有动能,Mulholland认同这个观点.部分人士指出苹果在每股425美元附近有支撑,这意味着苹果股价从当前水准起算还有下跌15%的空间.

"影响股价的三个因素是:成长,价值和动能.成长和价值都在这了,但苹果几乎完全失去动能,"Mulholland说.

苹果股价目前为12个月预估每股盈余的15.4倍,分析师称以苹果的成长情况来看,该数字异乎寻常的低.

三星的预期市盈率为7.6倍,诺基亚NOK1V.HE为92.3倍.

Villere Balanced Fund(VILLX.O)投资组合经理Sandy Villere表示,随着苹果股价下滑,该基金一直在买入苹果股票,但他指出目前更流行的做法是做空苹果.该基金管理着3.56亿美元资产.

"希望买入苹果股票几乎成为逆向操作,"Villere补充说,这是"买入良机".(完)

(编译 石冠兰/梁睿雪/杜明霞; 审校 张明钧)

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