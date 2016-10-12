苹果宣布在深圳成立研发中心 以增强与合作伙伴关系

路透香港10月12日 - 苹果公司(AAPL.O)周三表示，将在中国的制造业中心深圳成立一个研发中心。在竞争日益激烈的情况下，苹果希望刺激在中国的增长。

在深圳之前，苹果已经计划在北京成立研发中心。随着竞争对手华为、OPPO和Vivo蚕食iPhone的市场份额，苹果希望在中国市场反弹。

据深圳商报报导，苹果首席执行官(CEO)库克在与深圳市官员会面时宣布了这个计划。他正在深圳出席全国双创周活动。

“我们很兴奋，明年将在这里开设一个新的研发中心，这样我们的工程团队可以与我们的制造伙伴更紧密配合，”苹果发言人JoshRosenstock在电邮置评中称。

“深圳、以及北京研发中心的目标是增强与本地合作伙伴和大学的关系，我们致力于支持全国的人才发展，”他说。

深圳商报引述库克的话称，苹果希望吸引到深圳有才华的软件开发人员。深圳仍然是苹果产品的一个重要制造中心。报导称，富士康集团的创办人和CEO郭台铭也出席了会议。

库克8月访问中国时宣布将在北京成立一个研发中心，这将是该公司在中国的首个研发中心，并承诺将扩大在华投资。(完)