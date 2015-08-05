苹果“暴跌”让投资者很受伤

路透8月5日 - 苹果公司是不是终于应验了道指魔咒？

自从6月底发布令人失望的季度财报以来，苹果公司股价就一直处于低位，周二更是跌向六个月低点113.25美元。

最近的跌势已抹去苹果将近1,000亿美元市值，大约相当于道指成分股波音和麦当劳的市值总和。对执行长库克(Tim Cook)来说，这意味着他持有的1.11亿股苹果股票，目前价值约为127.6亿美元，比4月底的峰值近150亿美元大大缩水。

这轮跌势很显眼，该股在过去两年的多数时候基本都是雷打不动的。

策略师将此次下挫归罪于该股的超级稳健表现，苹果股价自2013年4月触及低点以来已累计上涨了逾137%。另外，根据晨星公司的数据，有5,700多只各类基金已持有该股。算上周二的跌幅，该股在过去11个交易日累计下跌了13%。

“如果你手中的股票被过度持有，就很难吸引更多人买入，”Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan说。“它的上涨动能正在消解。”

这波下跌后苹果股价跌破200日均线，此为该股的长期趋势线。苹果股价周二收报114.64美元。

上次收于200日均线之下还是在2012年11月，当时该股经历了长达数月的疲势，最终于2013年6月触底。

本周该移动均线告破，加强了空方的气势。

“对许多根据技术面操作的交易员而言，这是个卖出的讯号，”Capital Advisors总经理Channing Smith说。Capital Advisors旗下一支基金持有苹果股票，但在去年减持部位。

“苹果的生态系统从来没有这么强大过，但公司目前处于非常成熟的时期。我们认为苹果将是一支良好的个股，但不会是一支非常好的个股。” Channing说。

由于投资者预期苹果股票未来还会有更大波动性，周二该股期权交易活络，合约成交量约213万口，为今年以来第三高。

位于纽约州哈里森的Bespoke Investment Group分析师指出，一般来说，在苹果股价跌穿200日移动均线后，往往还会再下降一些，跌势至少还将维持一周，不过此后的反弹也往往更为强劲。

自3月中旬成为道琼工业指数.DJI成分股以来，该公司直至最近才摆脱了“道指魔咒”。所谓“道指魔咒”就是指公司股价在临近纳入道指的几个月大涨，而在纳入后数月表现劣于大盘。

苹果第四财季营收预估令人失望，且iPhone销售情况不及一些人士的预期，公司股价因此受到重挫，纳入道指以来已累计下跌10%。该股下跌反映出投资者在业绩报告之前抱持较高期望，也表明大肆宣传的Apple Watch对该股的推动作用可能没有一些人预料的那么大，不过苹果新产品不受投资者待见的情况早就由来已久。

对冲基金Seabreeze Partners Management总裁Douglas Kass在一份报告中称，投资者及分析师将很难找到有助苹果摆脱不利局面的因素。

“最起码，不论从绝对值还是相对分析师的预期而言，苹果的销售及盈利情况可能都将越来越严峻，”Kass称。(完)

(编译 王颖/李婷仪/刘秀红；审校 王丽鑫/郑茵/许娜)

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