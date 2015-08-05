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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 5日 星期三 11:43 BJT

苹果“暴跌”让投资者很受伤

苹果公司是不是终于应验了道指魔咒？自从6月底发布令人失望的季度财报以来，苹果公司股价就一直处于低位，周二更是跌向六个月低点113.25美元。最近的跌势已抹去苹果将近1,000亿美元市值，大约相当于道指成分股波音和麦当劳的市值总和。路透

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