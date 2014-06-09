苹果拟10月开售智能手表 月产量300万-500万只--日经

路透旧金山6月6日 - 日本经济新闻周五援引一家未具名配件供应商和数位消息人士称，苹果正在为10月开售首款可穿戴设备做准备，初步计划每月生产300万至500万只智能手表。

日经援引业内消息人士称，这款产品的具体规格还在最后确定中，但这些设备有可能搭载弧形OLED屏幕，以及搜集血糖、卡路里消耗和睡眠等健康数据的传感器。

在三星推出Galaxy Gear智能手表后，业内一直预期苹果将推出某种智能手表。

华尔街很期待今年能看到一款新的苹果产品，以提振苹果股价，打破公司数年来缺乏突破性产品上市的窘境。苹果执行长库克此前做出过2014年将推出“新产品系列”的承诺。

苹果拒绝对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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