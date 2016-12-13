消息人士称苹果就投资软银科技基金最多达10亿美元进行磋商

路透12月12日 - 熟知内情的消息人士周一对路透表示，苹果(AAPL.O)针对向软银集团(9984.T)新成立的科技基金投资最多达10亿美元进行了磋商，该基金规模为1,000亿美元。

软银本身对该基金投资至少250亿美元，软银也一直在与沙特(沙乌地)阿拉伯的公共投资基金(PIF)进行会谈，希望促成最多达450亿美元的投资。

软银的部分举动引发分析师疑虑，因软银面临高达13.7万亿日圆(1,190亿美元)的债务。

目前未能立即取得软银与苹果的回应。

这项消息由华尔街日报首先披露。

该报报道称，苹果希望透过这项投资深入新兴科技领域，报道并称无法得知会谈的情形。(完)