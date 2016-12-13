消息人士称苹果就投资软银科技基金最多达10亿美元进行磋商

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月12日 - 熟知内情的消息人士周一对路透表示，苹果(AAPL.O)针对向软银集团(9984.T)新成立的科技基金投资最多达10亿美元进行了磋商，该基金规模为1,000亿美元。
软银本身对该基金投资至少250亿美元，软银也一直在与沙特(沙乌地)阿拉伯的公共投资基金(PIF)进行会谈，希望促成最多达450亿美元的投资。
软银的部分举动引发分析师疑虑，因软银面临高达13.7万亿日圆(1,190亿美元)的债务。
目前未能立即取得软银与苹果的回应。
这项消息由华尔街日报首先披露。
该报报道称，苹果希望透过这项投资深入新兴科技领域，报道并称无法得知会谈的情形。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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