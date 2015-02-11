苹果达成电力投资协议 市值首超7000亿美元

路透旧金山2月10日 - 苹果(AAPL.O)周二表示，将斥资8.5亿美元，向加州一新的太阳能电厂投资，以削减能源支出。与此同时，苹果市值首次超过7,000亿美元。

苹果执行长库克在旧金山参加高盛科技会议时表示，First Solar(FSLR.O)旗下这家电厂将向苹果在矽谷的办公区、其他办公场所及52个门店供应电力。该电厂发电能力相当于可满足6万个家庭的需要。

库克对投资者发表讲话时，苹果市值首次收在7,107.4亿美元，该公司大屏幕iPhone手机销售和12月当季获利均创纪录功不可没。

按股价来衡量，苹果已经是全球最大的上市公司。

位于加州Monterey County的这家工厂还将向苹果位于加州Newark的数据中心供应电力，该数据中心也仰赖太阳能供电。

“我们预计将可以节省下一大块成本，因为可再生能源有了固定的价格。”库克说。

First Solar制造太阳能面板及兴健光伏发电厂，产品大部分出售给电力生产商。

First Solar在声明中表示，2,900英亩的加州Flats太阳能项目建设工作预计将在2015年中开始启动，并在明年底前结束。

First Solar称，根据这份25年期的采购协议，苹果将获得130百万瓦的电力供应，这是光伏行业向商业终端用户提供最大规模的清洁能源。该项目剩余的150百万瓦电力将送往Pacific Gas and Electric(PCG_pa.A)。

First Solar发言人Steve Krum表示，苹果在该项目不持有股份，并将在项目持续期内进行支付，而非按一次性方式付款。

苹果股价收高1.92%，报122.02美元；First Solar收高4.77%至48.54美元，盘后上涨3%。(完)

(编译 李爽/洪曦; 审校 龚芳)

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