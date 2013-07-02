苹果计划在内华达建造太阳能电厂 向数据中心提供再生能源

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透7月1日 - 苹果(AAPL.O)表示计划与NV EnergyNVE.N在内华达州里诺市(Reno)共建一座新的太阳能电厂。这是该公司推动数据中心使用再生能源的重要一步。
苹果和亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)等科技公司建立的服务器机群，因消耗大量电力和其他资源而受到批评。
这些数据中心的建立是为了应对互联网流量的激增、移动设备的流媒体内容需求以及公司服务托管。
新太阳能电厂将为服务于苹果数据中心的Sierra Pacific Power的电网供电。苹果声明称，该电厂建成后每年将生产4,350万千瓦时的清洁能源。
苹果在美国的最大数据中心已通过太阳能供电。建于北卡罗来纳州Maiden的该中心年耗电量为1.67亿千瓦时，相当于17,600个家庭的年用电量。该中心电力来自一个面积100英亩的太阳能电厂和硅谷创业公司Bloom Energy提供的燃料电池发电场。(完)
(编译 朱晓军；审校 李春喜)
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