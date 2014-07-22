季报公布在即 基金经理人对苹果股价反弹并不买账

路透纽约/旧金山7月21日 - 曾经被视作不可错过的苹果(AAPL.O)股票，现在却难以说服投资经理人重新入手。

苹果股价今年迄今上涨17%，接近同期标普500指数.SPX涨幅的三倍。然而，高盛的一份报告显示，苹果仍是大型基金经理最为低配的个股之一。

基金经理人称，投资组合经理缺乏热情的原因之一是，苹果不再是往昔那个调整成长的公司了。自2010年推出iPad以来，苹果没有一款真正意义的新产品问世。2012年，苹果开始派息，这通常是一家公司快速增长阶段已经结束的标志。

苹果将于周二(7月22日)公布第三季财报。华尔街预计6月季度的营收将为380亿美元，较上年同期增长7.5%。该公司还将公布当前季度的预估，分析师的平均预估是，该季度营收将增长8%至404亿美元。

该公司的获利主要来自iPhone系列手机，而现在这一产品面临着三星(005930.KS)，以及华为与小米等中国后起之秀的更有力竞争，后者凭藉价位合理但功能强大的产品，在智能手机市场攻城略地，特别是在亚洲市场。

“这家公司在一段时期以来，已陷入新产品枯竭的状态；虽然仍在成长，但它现在正变成一种价值投资而非成长性投资，”Hennessy Technology基金的共同经理Skip Aylesworth表示。

Aylesworth说，他在过去15年中有12年持有苹果股票，但现在已经全数卖出，因认为该公司没有任何新产品能够带来持续的高增长。

“(苹果的)增长状况看起来并不令人满意，而我们可以买进其他以15-25%的速度成长的公司股票，”他说。

Aylesworth指出，他在SanDiskSNDK.O和Netflix(NFLX.O)都有头寸，这两家公司最近几季的营收增长率都在10%或以上。

苹果是Buffalo成长基金(BUFGX.O)旗下6.22亿美元资产中的最大投资。该基金共同经理人Chris Carter表示，苹果的智能手机业务应能实现可持续的获利增长。

但Carter表示，苹果最近几年成长放缓，“可能吓跑一些成长型基金经理，”而派息又可能不足以吸引价值型基金经理。

苹果的远期市盈率低于14，相比而言，超速成长型股票Netflix的远期市盈率为近82。该指标亦在一定程度上反映出市场对苹果增长放缓的预期。

但华尔街有些投资者并不那么悲观，他们提到苹果高管最近的声明。苹果执行长库克(Tim Cook)已经承诺2014年推出新“产品类别”，高级副总裁Eddy Cue于5月表示，在他任职苹果的25年内，目前苹果的产品阵容是最佳的。

很多投资者预计，苹果将推出智能手表，进军可穿戴设备市场。分析师预计，今年秋季苹果将推出两款智能手机，包括一款5.5英寸手机，这让苹果进入三星帮助炒热的大屏幕手机市场。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据，总共只有四个积极管理的基金在投资组合中将9%或以上的资产投入苹果。而在2012年，有类似投资比例的基金多达46个。

S&P Capital IQ共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，基金经理不过度看好苹果，反而可能是苹果股价会继续大涨的迹象。他指出，基金经理们超配的公司股票往往在高位停滞，因为鲜有更多的新买家。

而且在重大产品问世前几个月，苹果股价通常上涨，因外界的期望会愈发浓厚。

“如果很多大型共同基金对会带来获利惊喜的公司持股都不多，那么这些公司股价就可能上涨，因这些基金会增持。”他说。(完)

(编译 石冠兰/徐文焰/杜明霞；审校 张涛/张若琪)

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