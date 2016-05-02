苹果股价创2013年来最大单周跌幅 但华尔街看法仍正面

路透旧金山4月29日 - 截至周五收盘，苹果(AAPL.O)股价创2013年以来最大单周跌幅，因投资者担心iPhone销售减速，而且之前颇具影响力的股东、美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)宣布他已出清全部苹果股份。

苹果在过去五个交易日下跌11%。苹果是许多华尔街投资组合的支柱，也是标普500指数最大成分股。苹果股价下跌导致其市值萎缩650亿美元。

苹果周二公布iPhone销量首次出现季度下降，且营收为13年来首降，令投资者对苹果的信心受损。不过苹果投资者把该股估值相对较低作为继续持股的一个主要原因。

面对美国智能手机销售形势低迷，苹果原指望中国成为其新的主要成长引擎，但中国市场的情况也令人失望。

3月当季中国营收骤降26%，由于中国出台网络出版新规，上周苹果的中国iBooks商店和iTunes电影服务关闭。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四表示，已经抛光手中的苹果股票，称中国对该股的影响构成风险。

本周下跌后，苹果按照12个月获利预估计算的市盈率约为11倍，相比过去10年平均17.5倍的水准还算便宜。标普500指数成分企业平均市盈率为17倍。

华尔街仍对苹果持正面看法，汤森路透追踪的36位分析师建议买入苹果股票，还有九位给予中性评级，没有人建议卖出。

分析师对苹果目标价中值为120美元，低于3月末130美元水准。该股周五收报93.75美元，跌1.14%。(完)