苹果股价创2013年来最大单周跌幅 但华尔街看法仍正面

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透旧金山4月29日 - 截至周五收盘，苹果(AAPL.O)股价创2013年以来最大单周跌幅，因投资者担心iPhone销售减速，而且之前颇具影响力的股东、美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)宣布他已出清全部苹果股份。
苹果在过去五个交易日下跌11%。苹果是许多华尔街投资组合的支柱，也是标普500指数最大成分股。苹果股价下跌导致其市值萎缩650亿美元。
苹果周二公布iPhone销量首次出现季度下降，且营收为13年来首降，令投资者对苹果的信心受损。不过苹果投资者把该股估值相对较低作为继续持股的一个主要原因。
面对美国智能手机销售形势低迷，苹果原指望中国成为其新的主要成长引擎，但中国市场的情况也令人失望。
3月当季中国营收骤降26%，由于中国出台网络出版新规，上周苹果的中国iBooks商店和iTunes电影服务关闭。
美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四表示，已经抛光手中的苹果股票，称中国对该股的影响构成风险。
本周下跌后，苹果按照12个月获利预估计算的市盈率约为11倍，相比过去10年平均17.5倍的水准还算便宜。标普500指数成分企业平均市盈率为17倍。
华尔街仍对苹果持正面看法，汤森路透追踪的36位分析师建议买入苹果股票，还有九位给予中性评级，没有人建议卖出。
分析师对苹果目标价中值为120美元，低于3月末130美元水准。该股周五收报93.75美元，跌1.14%。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。