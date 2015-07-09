美国个股：苹果1月以来首次五日连跌，因投资者担心中国经济

中国股市散户占大部分，股市大跌可能抑制他们的可支配收入。

“中国势将成为未来几年苹果成长的主要动力，尤其是对iPhone而言，”FBR分析师Daniel Ives称。“鉴于中国出现的种种不利因素，投资者感到恐惧。”

让投资者不安的还有研究机构Slice Intelligence本周发布的一份报告。报告称Apple Watch销量自4月上市以来已有下降。苹果没有公布相关销量情况。

虽然外界并不认为Apple Watch短期内会对公司利润产生重大影响。但这是执行长库克上台后推出的首款重要产品，若最终失败，可能在华尔街引起糟糕反响。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 张荻/郑茵)