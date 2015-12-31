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市场报道 | 2016年 1月 1日 星期五 02:36 BJT

美国热股：苹果2015年可能收跌，为2008年以来表现最差的一年

路透纽约12月31日 - 美国以市值计最大公司苹果 今年势将收跌4%，为2008年以来首次年度收低。

自4月28日触及高位134.54美元后，该股累积下跌了约20%。且自3月成为道琼工业指数 成份股后已累积回落17.5%。今年其市值已蒸发约570亿美元，目前为5,900亿美元。

华尔街分析师仍青睐该股，在49家券商中有41家给予该股正面评级，没有“卖出”评级。分析师的目标价中值为145美元，暗示较之目前水平，该股有近40%的上行空间。

周四午后，苹果股价下挫1.75%，报105.44美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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