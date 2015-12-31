美国热股：苹果2015年可能收跌，为2008年以来表现最差的一年

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透纽约12月31日 - 美国以市值计最大公司苹果 今年势将收跌4%，为2008年以来首次年度收低。
自4月28日触及高位134.54美元后，该股累积下跌了约20%。且自3月成为道琼工业指数 成份股后已累积回落17.5%。今年其市值已蒸发约570亿美元，目前为5,900亿美元。
华尔街分析师仍青睐该股，在49家券商中有41家给予该股正面评级，没有“卖出”评级。分析师的目标价中值为145美元，暗示较之目前水平，该股有近40%的上行空间。
周四午后，苹果股价下挫1.75%，报105.44美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。