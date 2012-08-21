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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 10:26 BJT

苹果市值突破6200亿美元 创上市公司最高纪录

苹果股价周一跳升2.6%，市值突破6,200亿美元，超越微软在1999年互联网繁荣时期创下的纪录。但若经通胀因素调整，微软当年所创纪录仍未被打破。苹果股价8月迄今上涨近9%，华尔街预计其将在9月12日推出最新版iPhone。

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