苹果股价创纪录收盘新高 但部分对冲基金错失跟涨良机

路透旧金山2月13日 - iPhone生产商苹果(AAPL.O)股价周一创纪录收盘高位，助推大盘标准普尔500指数市值越过20万亿美元关口。这令传统共同基金表现好于一些对冲基金，因为后者最近疏远了苹果股票。

苹果是标普500指数中权重最大的成分股，也是投资者持有的华尔街核心股票之一，周一攀升0.9%收报133.29美元，超越2015年2月23日触及的前纪录高点133.00美元，并且市值增至约6,990亿美元。

该股上扬也帮助标普500指数.SPX的市值周一首次越过20万亿美元大关。

共同在最近数月基本上押注苹果上涨，而另外一些大名鼎鼎的基金公司却与该股近期的全部或部分涨势失之交臂。

根据提交给监管机构的文件，对冲基金经理洛布(Dan Loeb)掌管的Third Point LLC在第四季将苹果持仓量减少26%至190万股；而索罗斯(George Soros)和伊坎(Carl Icahn)去年也大抛苹果股票。

与此相反，根据晨星(Morningstar)的资料，在最近提交给监管机构的文件中，报告自己成为苹果股东的共同基金数量大增187%至287家，而清空苹果股票持仓的共同基金数量则下降26%至151家。

支持该股的知名公司中，巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)去年8月表示，增持苹果股份55%至1,500万股。这些股份目前价值20亿美元。David Einhorn的对冲基金Greenlight Capital在1月称，依然青睐苹果。

苹果股价自去年上半年触及的低点攀升了50%，2017年迄今累计上涨15%，不过仍低于2015年4月28日创下的盘中历史高点134.54美元。

高盛分析师Simona Jankowski把苹果的目标股价上调至150美元。她说更加相信，苹果即将推出的iPhone十周年版可能帮助提升需求。

苹果1月31日发布了强劲的12月当季业绩，但对当前季度给出谨慎展望。华尔街预测，今年该公司营收将增长。2016财年苹果营收下滑近8%。

根据标普道琼斯指数有限公司，1998年在标准普尔500指数市值首次收在10万亿美元上方时，苹果所占比重还不到0.06%，如今其所占比重已为3.5%左右。(完)