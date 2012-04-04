Piper Jaffray上看苹果股价至1,000美元

3月27日在上海拍到的一副苹果新款iPad的海报。 REUTERS/Aly Song

* Piper Jaffray也加入预估上看1,000美元的行列

* 电视机产品及新兴市场料为股价动能来源

路透旧金山/纽约4月3日电---苹果(AAPL.O)股价周二再创历史新高,在这之前Piper Jaffray支持Topeka Capital Market的评估,称其股价将在未来一两年内突破1,000美元大关,新兴市场成长及可能包含革命性电视机在内的新产品将成为股价动能来源.

向来看多苹果的Piper Jaffray资深研究分析师Gene Munster和Topeka分析师Brian White站在同一阵线,预估苹果股价将上看1,000美元,但时程则预估是在2014年底之前,和White预估的2013年左右略有出入.若苹果股价突破1,000美元,则将成为世界上第一个市值破万亿美元的公司.

White周一在多个线上论坛引爆论战,他公布的报告预估苹果股价将在未来12个月上冲至1,001美元,因该公司将挥师新市场,且将扩大在中国的营运.

华尔街已经掀起一波调高苹果目标股价的风潮,因该公司光在2011年市值就增加了一倍,获利及营收不断超乎各界预期,且iPad及iPhone的销售预估亦屡屡让人喜出望外.

该公司最新推出的平板电脑在其3月上市首个周末便卖出了300万台.

Munster在周二报告中称:"基於我们对苹果将继续主宰全球移动设备市场的信心,我们预计苹果股价能达到1,000美元."Munster对苹果股价更短期的正式预估目标保持不变,仍然是910美元.

周二苹果一度触及632.21美元盘中高位,最终在Nasdaq市场收高1.7%至629.32美元.

White在4月2日写道:"凭借持续扩充的创新型产品组合、不断扩张的数码产品网络、能够触及各类消费者灵魂的卓越美学设计与品牌,苹果热就像野火一样在全世界蔓延,而且我们看不到这种趋势有结束的迹象."

White指出,最新款Apple TV可能是苹果未来一年推出"完全成熟的的电视机"的前奏.分析师称,这个新产品料将使外界向客厅传送内容的方式发生革命性变化,就像苹果iTune改变了音乐传输方式那样.

当初许多观察人士甚至怀疑苹果股价能否达到500和600美元.如今,汤森路透数据显示,其目标股价中值已经上升到接近700美元.