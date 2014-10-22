苹果股价看涨 因iPhone需求强劲且iPad销量料反弹

路透10月21日 - 分析师称，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)的新产品iPhone 6全球需求强劲，将带动2015年营收增长，同时新款上市应能帮助扭转iPad销量连续三个季度下滑的颓势。

该公司周一公布的营收好于预期，因新款iPhone上市带动9月当季售出3,900万部手机。

“我们预计这种势头将持续到12月当季以及2015年，尤其是若未来几个月供货稳步改善的话，”高盛分析师在一份客户报告中称。

高盛将该股股价目标上调9美元，至124美元。汤森路透StarMine根据51家经纪商数据计算的平均价位目标为112.02美元。

至少另有10家经纪商上调苹果的价位目标，幅度在1美元-20美元。

iPhone 6在9月开始接受预定。

“库克发表评论说，苹果iPhone 6与6 Plus手机上市后基本上是一抢而光，供不应求的局面可能一直持续到2014年底，(我们)为此深受鼓舞，”Canaccord Genuity分析师在给客户的报告中这样写道，并预计要到明年初才能达到供需平衡。

苹果公布截至9月一季的麦金塔电脑(Mac)出货量增幅为近年来最强劲，不过iPad平板电脑的销售连续第三季下滑。

“然而，我们相信近期的产品更新换代将帮助苹果扭转iPad销售不力的趋势，麦金塔电脑在个人电脑(PC)市场的份额也将持续增加，”William Blair的分析师表示。

苹果上周推出速度更快、厚度更薄且具备指纹识别功能的iPad Air 2，期望在假期季节的购物热潮中吸引消费者。

根据StarMine的数据，16名分析师将苹果股票评为“强力买进”，25名分析师评为“买进”，九名评为“持有”，仅有一位分析师评为“卖出”。

苹果股票周二在美国股市Nasdaq市场收涨2.72%，报102.47美元。(完)

(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)

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