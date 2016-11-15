苹果延续跌势 因中国警告会对特朗普加征关税展开报复

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山11月14日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)股价周一延续最近的跌势。此前中国警告称，如果美国总统当选人特朗普(Donald Trump)把对中国加征新关税的威胁付诸实施，则iPhone的销售将受影响。
自从周二的选举日之后，苹果、亚马逊(AMZN.O)、Facebook (FB.O)和Alphabet (GOOGL.O)等主要科技股就不断下跌，因投资者把资金转向金融与公共工程类股。在特朗普当政之后，这些股票料将因监管放宽和基建投资而受益。
苹果股价周一收跌2.5%，周二选举日以来的跌幅累计将近5%，标准普尔500指数.SPX则为上涨1.16%。
更让苹果投资者担忧的是，中国政府支持的《环球时报》周日发表社评文章警告称，如果特朗普真的兑现竞选承诺、对所有来自中国的进口商品征收45%的关税，中国一定会据理“针锋相对”地开展报复。
文章称，给波音(BA.N)的一批订单将会被空中客车(Airbus,空中巴士)所取代，美国汽车及iPhone在中国的销售将遇挫，对美国大豆及玉米的进口也将暂停。
中国市场已然令苹果失望，因在这个市场上未能实现公司所希望的增长，以弥补iPhone在美国等成熟市场销售放缓的影响。
9月当季苹果在华营收下滑30%，降幅大于美国市场的7%。
Rosenblatt Securities分析师Jun Zhang通过电邮表示，苹果在中国的营收可能因为贸易冲突以及人民币贬值而受损。他还称，10月iPhone在华销售料下滑，尽管影响iPhone7 Plus的供货问题已经解决。
但Synovus Trust Company资深投资组合经理Daniel Morgan警告，不要过度解读特朗普在竞选活动中针对中国的威胁，至少在近期不要这么做。Morgan持有价值3,300万美元的苹果股票。
“不会那么快就开始重新制定贸易协议的，”Morgan说。(完)
(编译 张涛/侯雪苹；审校 徐文焰/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。