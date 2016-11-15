苹果延续跌势 因中国警告会对特朗普加征关税展开报复

路透旧金山11月14日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)股价周一延续最近的跌势。此前中国警告称，如果美国总统当选人特朗普(Donald Trump)把对中国加征新关税的威胁付诸实施，则iPhone的销售将受影响。

自从周二的选举日之后，苹果、亚马逊(AMZN.O)、Facebook (FB.O)和Alphabet (GOOGL.O)等主要科技股就不断下跌，因投资者把资金转向金融与公共工程类股。在特朗普当政之后，这些股票料将因监管放宽和基建投资而受益。

苹果股价周一收跌2.5%，周二选举日以来的跌幅累计将近5%，标准普尔500指数.SPX则为上涨1.16%。

更让苹果投资者担忧的是，中国政府支持的《环球时报》周日发表社评文章警告称，如果特朗普真的兑现竞选承诺、对所有来自中国的进口商品征收45%的关税，中国一定会据理“针锋相对”地开展报复。

文章称，给波音(BA.N)的一批订单将会被空中客车(Airbus,空中巴士)所取代，美国汽车及iPhone在中国的销售将遇挫，对美国大豆及玉米的进口也将暂停。

中国市场已然令苹果失望，因在这个市场上未能实现公司所希望的增长，以弥补iPhone在美国等成熟市场销售放缓的影响。

9月当季苹果在华营收下滑30%，降幅大于美国市场的7%。

Rosenblatt Securities分析师Jun Zhang通过电邮表示，苹果在中国的营收可能因为贸易冲突以及人民币贬值而受损。他还称，10月iPhone在华销售料下滑，尽管影响iPhone7 Plus的供货问题已经解决。

但Synovus Trust Company资深投资组合经理Daniel Morgan警告，不要过度解读特朗普在竞选活动中针对中国的威胁，至少在近期不要这么做。Morgan持有价值3,300万美元的苹果股票。

“不会那么快就开始重新制定贸易协议的，”Morgan说。(完)