焦点：苹果公布股票分拆计划 或为变身道指成分股铺路

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透4月23日 - 谁说苹果不想成为道琼工业指数成分股？
作为iPhone手机制造商，苹果市值几年来一直远高于大多数美国企业，但它仍不是这支绩优股指标指数的成分股。这是因为道指是按照价格来分配30档成分股的权重，而500美元的价格会对指数造成压倒性的影响。
苹果以7：1的比例拆股后，股价约为75美元，将改变这一局面。苹果周四公布财报时宣布了令市场震惊的拆股消息，这样一来该公司成为道指成分股的机率似乎变大了。
“我认为这可能使其成为道指成分股的竞争者，”持有苹果股票的芝加哥North Star Investment Management首席投资官Eric Kuby称。
“以前，它肯定不在候选之列。”
据标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)网站，拥有118年历史的道指旨在为人们提供一个“对股市、乃至美国经济的清晰且直接的看法”，而把美国最大的公司排除在外是很奇怪的。
标普道琼斯指数旗下指数分析师Howard Silverblatt称，公司不对指数成分股调整置评。按周三收盘价524.75美元计算，拆股后苹果股价将为74.96美元，略低于标准普尔500指数成分股的平均价格77.91美元。
然而，一些投资人并不认为苹果这么做是为了纳入道琼工业指数成分股。
“我不认为苹果的目标是道琼。尽管很有可能，我还是感到意外。但我不认为许多公司会这么想。一家科技公司，肯定不会，”对冲基金Liberty View Capital Management总裁Rick Meckler表示。
对苹果本身的终极效应可能会有限：追踪道琼工业指数的基金家数相当少，因道琼成分股只有30家公司。
追踪道琼指数最有名的上市交易基金(ETF)是SPDR道琼工业ETF Trust(DIA.P)，这档基金资产约115.5亿美元，每日成交股数约650万股。
SPDR标普500 ETF Trust (SPY.P)每日交易1.16亿股，资产则为1,572亿美元。
奇怪的是，苹果以每股75美元纳入道琼成分股，在该指数的权重比只有约3%。Visa Inc(V.N)以208.82美元名列道琼成分股中的最高价股，权重比为8.2%，尽管其市值不到苹果的三分之一。
当然，把苹果纳入成分股，表示有另一档股票可能被剔除。这可能是微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)或思科(CSCO.O)这几家科技巨擘中的某一家。
道琼上次成分股洗牌，剔除了美国银行(BAC.N)、惠普和美国铝业(AA.N)，取而代之的是高盛GSGSC.UL、Visa和Nike(NKE.N)。(完)
(编译 许娜/戴素萍 审校 张明均/田建华)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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