儿童不慎下载苹果APP 收费或可获赔

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透2月26日 - 法庭文件显示,苹果(AAPL.O)已经与一项集体诉讼达成和解.苹果顾客称其小孩不慎从苹果线上商店下载某些应用程序(APP)时被收费.
法律文件显示,根据提议的和解内容,苹果可能得付出最多约1亿美元,因苹果已经同意对多达2,300万名受到影响的消费者,提供每人5美元的iTunes消费额度.但最终和解的金额可能会有变动.
此外,向苹果申报损失在30美元或者更多金额的消费者,可以选择退还现金,不选择iTunes优惠金.
这项提议中的和解尚待法庭批准.法庭将在3月1日听取和解内容.
未能立即联系到苹果做出评论.(完)
(编译 李婷仪; 审校 王丽鑫)
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