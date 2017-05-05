苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
这家Apple Store零售店位于Knightsbridge Mall，店面门口目前以白墙遮住，上面画了一个巨大红色苹果公司标识，旁边是一个红心及红点，下方注明店名“苹果乌节路”。
新加坡人通常把他们的国家称为东南亚地图上的一个“小红点”。
海峡时报报导称，店外的围离已在周三夜间撤走，暗示很快就将开幕。
在亚太地区，苹果已在中国内地、日本、香港、澳门和澳洲开设直营专卖店。(完)
(编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
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