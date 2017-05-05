苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数

路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。

这家Apple Store零售店位于Knightsbridge Mall，店面门口目前以白墙遮住，上面画了一个巨大红色苹果公司标识，旁边是一个红心及红点，下方注明店名“苹果乌节路”。

新加坡人通常把他们的国家称为东南亚地图上的一个“小红点”。

海峡时报报导称，店外的围离已在周三夜间撤走，暗示很快就将开幕。

在亚太地区，苹果已在中国内地、日本、香港、澳门和澳洲开设直营专卖店。(完)