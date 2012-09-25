苹果在香港第二家零售店近日将开业

路透上海9月24日电---苹果公司(AAPL.O)周一表示，苹果在香港的第二家零售店将於9月29日开业。此举凸显出大中华区对苹果产品的巨大需求。

苹果公司在其香港官网上表示，新零售店的地址位於香港九龙塘“又一城”(FestivalWalk)。

苹果在中国共有五家零售店。据有关政府官员称，苹果计划在成都和深圳开设旗舰店。中国是苹果的第二大市场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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