苹果在香港第二家零售店近日将开业

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透上海9月24日电---苹果公司(AAPL.O)周一表示，苹果在香港的第二家零售店将於9月29日开业。此举凸显出大中华区对苹果产品的巨大需求。
苹果公司在其香港官网上表示，新零售店的地址位於香港九龙塘“又一城”(FestivalWalk)。
苹果在中国共有五家零售店。据有关政府官员称，苹果计划在成都和深圳开设旗舰店。中国是苹果的第二大市场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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