苹果发布新版iOS系统 推出音乐流媒体服务

路透旧金山6月10日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周一发布了一项音乐流媒体服务。该服务是新版移动软件的关键组成部分。苹果将新版移动软件称之为自2007年iPhone推出以来，其操作系统最具革新意义的新设计。

作为新版iOS移动平台中市场更为高度期待的新特色之一，iTunes Radio在包括iPhones、iPads甚至苹果电视在内的众多苹果设备中均可以免费使用，但会搭载广告。

就像竞争对手Pandora Media(P.N)所提供的服务一样，苹果将在秋季推出的此项音乐流媒体服务，可以使听众根据风格来设定电台、多次跳过歌曲、或者直接收听约200家特色电台。

苹果在旧金山举行研发者年度大会之际，该公司高层亦展示了新款Mac电脑，并称在iPhone上使用的Siri语音软件升级版本目前还包括微软(Microsoft)(MSFT.O)的搜索引擎必应(Bing)。

Jony Ive重新设计的iOS 7系统采用新的界面样式，用半透明来突出主要内容，并且使用新的字体和图标。苹果计划在秋季向用户提供iOS 7。

负责iFund的Kleiner Perkins风险投资家Matt Murphy在推特上称，新的iOS平台看起来“更有活力，更快乐，更平易近人”。

苹果高管称，该系统还将支持多任务。“这是iPhone问世以来对iOS最大的改变，”苹果执行长库克(Tim Cook)称。

苹果还表示，Siri将有男声和女声，新的样式，并直接集成必应。

一些行业专家曾经批评苹果的移动操作软件看起来有点过时。其软件自问世以来整体风格和体验一直没变。

苹果营销长Phil Schiller让观众对即将推出的Mac Pro先睹为快，他表示这款高端电脑的处理和存储速度将比前一代机型快数倍。

Schiller表示，Mac Pro将美国组装，并在今年晚些时候推出。

**能否继续创新**

苹果股价自9月触及705美元的高点以来已下跌37%，因重要的智能手机市场竞争加剧。一些投资者认为，前执行长贾布斯去世后，该公司难以再拿出原创的新产品。

苹果同时宣布了Mac个人电脑的新操作系统“Mavericks”。新操作系统的新功能包括多界面显示，给文件“加标签”等。

苹果还反常的与不知名的新企业Anki同台，后者得以展示一款游戏。

库克面临压力，要证明三星和谷歌等抢夺其市场份额之时，开辟智能手机和平板电脑市场的苹果没有放慢脚步。

据市场调研公司IDC，三星电子(005930.KS)第一季以33%的市场份额巩固其在智能手机市场的领先地位，苹果以18%的市占率紧随其后。

投资者的担心主要是，在智能手机和平板电脑市场愈发拥挤的情况下，苹果能否拿出更多开创性产品。

苹果股价在Nasdaq下跌0.66%，收报438.89美元。(完)

(编译 兰秀娟/王丽鑫； 审校 徐文焰)

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