iPhone热销提振苹果季度业绩好于预期 盘后股价小涨

路透4月27日 - 苹果(AAPL.O)周一公布的营收和获利好于预期，受益于iPhone销售增长，尤其是在中国市场，但公司没有提供Apple Watch的销售数据。

正如投资者所预期的那样，苹果增加派息及股票回购计划。公司股价在盘后交易时段上涨1.6%，至134.52美元。

苹果当季销售了6,120万部iPhone，较上年同期增长40%，但低于假期季期间创纪录的销量。同期iPad销量达1,260万台，较上年同期下滑23%。

由于iPhone热销，苹果在中国市场的营收骤增71%至168亿美元，此间市场成为苹果仅次于美洲的第二大市场。

苹果并未提供Apple Watch的销售数据，但表示本季“开局良好”。

华尔街对苹果的业绩表示欢迎，但股价却反应平平。

“6,000万以上的iPhone销量算是个本垒打了，市场将欢欣鼓舞，iPhone仍是苹果的摇钱树，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。

苹果将股份回购授权由去年的900亿美元上调至1,400亿美元。

除此之外，苹果还上调季度派息11%，至每股0.52美元。因此苹果预计在2017年3月底前将回报股东2,000亿美元。

“即便如此，这仍‘略低于预期’，”Bernstein Research的分析师Toni Sacconaghi说。

苹果公布，截至会计年度第二季净利增至135.7亿美元，或每股盈利2.33美元，上年同期分别为102.2亿美元和1.66美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计苹果每股盈利2.16美元。

期内苹果营收增至580.1亿美元，上年同期为456.5亿美元，分析师预估为560亿美元。

苹果首席执行长库克(Tim Cook)周一表示，Apple Watch的需求依然高于供应。苹果在本月稍早开始推出Apple Watch。(完)

(编译 许娜/汪红英；审校 孙茉莉)

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