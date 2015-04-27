iPhone热销提振苹果季度业绩好于预期 盘后股价小涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月27日 - 苹果(AAPL.O)周一公布的营收和获利好于预期，受益于iPhone销售增长，尤其是在中国市场，但公司没有提供Apple Watch的销售数据。
正如投资者所预期的那样，苹果增加派息及股票回购计划。公司股价在盘后交易时段上涨1.6%，至134.52美元。
苹果当季销售了6,120万部iPhone，较上年同期增长40%，但低于假期季期间创纪录的销量。同期iPad销量达1,260万台，较上年同期下滑23%。
由于iPhone热销，苹果在中国市场的营收骤增71%至168亿美元，此间市场成为苹果仅次于美洲的第二大市场。
苹果并未提供Apple Watch的销售数据，但表示本季“开局良好”。
华尔街对苹果的业绩表示欢迎，但股价却反应平平。
“6,000万以上的iPhone销量算是个本垒打了，市场将欢欣鼓舞，iPhone仍是苹果的摇钱树，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。
苹果将股份回购授权由去年的900亿美元上调至1,400亿美元。
除此之外，苹果还上调季度派息11%，至每股0.52美元。因此苹果预计在2017年3月底前将回报股东2,000亿美元。
“即便如此，这仍‘略低于预期’，”Bernstein Research的分析师Toni Sacconaghi说。
苹果公布，截至会计年度第二季净利增至135.7亿美元，或每股盈利2.33美元，上年同期分别为102.2亿美元和1.66美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计苹果每股盈利2.16美元。
期内苹果营收增至580.1亿美元，上年同期为456.5亿美元，分析师预估为560亿美元。
苹果首席执行长库克(Tim Cook)周一表示，Apple Watch的需求依然高于供应。苹果在本月稍早开始推出Apple Watch。(完)
(编译 许娜/汪红英；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。