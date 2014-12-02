苹果遭遇异常交易放量下挫 跌幅一度超过6%

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月1日 - 苹果(AAPL.O)股价周一开盘后不久崩跌，一度出现至少三个月来最大降幅，成交量异常放大。

根据汤森路透数据，卖盘在略早于1451GMT的时间突然加快，一分钟内成交逾670万股，为该股10月29日以来交易最为密集的一分钟。

股价在这一分钟内跌幅超过3%，当日最低跌至111.27美元，下跌6.4%。该股终场收跌3.2%至115.07美元。

暴跌的原因尚不清楚，但交易员指机构对大批股票使用了自动卖盘。交易专家Steve Hammer表示，大约300支不同股票在1450GMT前后价格跳动开始加快，这就是机构开启自动卖盘的迹象。Steve Hammer是位于加州的HFT Alert公司创始人，该公司追踪算法交易。

“如果看到那种类型的价格波动，明显就是算法交易在推动股价，”他说。

截至1905GMT，苹果股票成交量超过逾6,400万股，成为美国市场中交投最活跃的个股。

伴随着高成交量的价格大幅波动，通常会引发有关高频交易(HFT)的臆测，即运用电脑算法进行股票极速交易。HFT一直遭人诟病，被指发出的大量交易报价拖慢了报价活动，但在股价下跌时却无法成交，因此影响到股票交易。

“这被称为流动性消失，其实这种流动性从未真正存在过，在当前各自为政的股票市场中这种手法很常见，”Themis Trading联席经理人Joseph Saluzzi指出。

不过，要找出导致股价下跌的原因并非易事。“事实上我们还不知道是什么引发了下跌，直接归咎于HFT会令人误解，”Modern Markets Initiative执行长Bill Harts表示。该公司提倡使用高速电子交易市场。

其他个股也出现类似的放量下跌，不过跌幅没有那么大，其中包括阿里巴巴(BABA.N)在一分钟内下挫1.4%，以及追踪标准普尔500指数的上市交易基金(ETF)(SPY.P)在1451GMT时交易最活跃的一分钟内有近150万股换手。

在盘中低点，苹果市值缩水超过400亿美元。

近期的油市振荡也被认为可能是导致苹果股票遭抛售的催化剂。交易商表示，石油与能源类股下跌产生释放流动性的需求，可能对其他板块造成了冲击。

“石油投资遭遇亏损的基金不得不卖掉流动性较好的其他行业股票，”First New York Securities交易主管Sam Ginzburg称。

摩根士丹利的分析师在周一开盘前发表的股市展望报告中，把苹果股票在其策略投资组合中的权重从4%降至3%。但交易商表示，苹果跌得太过迅速，不会是仅受到该报告的影响。

Saluzzi认为“摩根士丹利的报告或许诱发了下跌，”但并不足以导致如此大的跌幅。

浏览苹果股价周一早盘的剧烈振荡图表，请点选：link.reuters.com/vys53w (完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。