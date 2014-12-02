苹果遭遇异常交易放量下挫 跌幅一度超过6%

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透纽约12月1日 - 苹果(AAPL.O)股价周一开盘后不久崩跌，一度出现至少三个月来最大降幅，成交量异常放大。
根据汤森路透数据，卖盘在略早于1451GMT的时间突然加快，一分钟内成交逾670万股，为该股10月29日以来交易最为密集的一分钟。
股价在这一分钟内跌幅超过3%，当日最低跌至111.27美元，下跌6.4%。该股终场收跌3.2%至115.07美元。
暴跌的原因尚不清楚，但交易员指机构对大批股票使用了自动卖盘。交易专家Steve Hammer表示，大约300支不同股票在1450GMT前后价格跳动开始加快，这就是机构开启自动卖盘的迹象。Steve Hammer是位于加州的HFT Alert公司创始人，该公司追踪算法交易。
“如果看到那种类型的价格波动，明显就是算法交易在推动股价，”他说。
截至1905GMT，苹果股票成交量超过逾6,400万股，成为美国市场中交投最活跃的个股。
伴随着高成交量的价格大幅波动，通常会引发有关高频交易(HFT)的臆测，即运用电脑算法进行股票极速交易。HFT一直遭人诟病，被指发出的大量交易报价拖慢了报价活动，但在股价下跌时却无法成交，因此影响到股票交易。
“这被称为流动性消失，其实这种流动性从未真正存在过，在当前各自为政的股票市场中这种手法很常见，”Themis Trading联席经理人Joseph Saluzzi指出。
不过，要找出导致股价下跌的原因并非易事。“事实上我们还不知道是什么引发了下跌，直接归咎于HFT会令人误解，”Modern Markets Initiative执行长Bill Harts表示。该公司提倡使用高速电子交易市场。
其他个股也出现类似的放量下跌，不过跌幅没有那么大，其中包括阿里巴巴(BABA.N)在一分钟内下挫1.4%，以及追踪标准普尔500指数的上市交易基金(ETF)(SPY.P)在1451GMT时交易最活跃的一分钟内有近150万股换手。
在盘中低点，苹果市值缩水超过400亿美元。
近期的油市振荡也被认为可能是导致苹果股票遭抛售的催化剂。交易商表示，石油与能源类股下跌产生释放流动性的需求，可能对其他板块造成了冲击。
“石油投资遭遇亏损的基金不得不卖掉流动性较好的其他行业股票，”First New York Securities交易主管Sam Ginzburg称。
摩根士丹利的分析师在周一开盘前发表的股市展望报告中，把苹果股票在其策略投资组合中的权重从4%降至3%。但交易商表示，苹果跌得太过迅速，不会是仅受到该报告的影响。
Saluzzi认为“摩根士丹利的报告或许诱发了下跌，”但并不足以导致如此大的跌幅。
浏览苹果股价周一早盘的剧烈振荡图表，请点选：link.reuters.com/vys53w (完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 龚芳)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。