技术分析显示苹果股价前景黯淡

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
路透纽约10月24日电---苹果(AAPL.O)似乎依然是形形色色喜爱时髦的消费者的首选.
但交易员开始对这样的大肆宣传产生怀疑,而且在周四公布财报前,苹果股票技术面也显示情况不妙.
不看销售、品牌认知度、获利或其它任何基本面信息,单看技术分析,苹果股价是看跌的.技术图表显示,近期走软的苹果股票还可能进一步下跌,做空意愿达到两年高位.
这对苹果,甚至可能对整个市场都不是好消息.
至少短期内,大盘在跟随苹果走势而动.苹果与标准普尔500指数的20日关联度曾在1月达到年内高位0.98,目前也接近0.8.此前四年,负相关的日子屈指可数.
"(苹果)大涨的时候,它的规模帮助推动标普指数明显上涨,现在它又成了市场的阻力."投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称.
苹果股价年内涨逾50%,但仍较一个月前触及的收盘高位702.10美元低逾10%.部分技术指标暗示,该股还将进一步下跌.
上次苹果收於14日移动均线上方是一个月前,现在50日均线正向下走,暗示短期与中期趋势均为负面.50日动能指标处於6月以来最低.
上周,周线乖离率移动平均值(MACD)发出看跌信号.
"苹果近期卖超,但单纯看技术面的话,整体情况不好."Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick称,"我建议,如果你在做多,最好保持非常小心."
相关图表请看(link.reuters.com/qet53t)
做空该股的兴趣达到2010年2月来最高.为做空苹果而借入的股票数量略高於1,600万股,仍低於该股一天的成交量,但空仓增多确实是另一个预警信号.
当然也有几个技术指标带来一线希望.
该股近期超卖.14日相对强弱指标(RSI)在40左右,暗示或许该股下跌过度.
今年以来该指标最低是在5月中旬,比30略高一些,当时正是一波涨势的开始,上涨近35%至700美元上方的纪录高位.
此外,该股目前正在关键支撑位附近,这可能意味着下档受限,或许是买入良机.
"我认为底部可能在580-592美元之间,"Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro称."它正接近交投区间的底部."他认为这在财报公布前是看涨信号.(完)
--编译 程琳;审校 石冠兰
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