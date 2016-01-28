苹果股价创两年来最大跌幅6.5% 因财报不佳

路透1月27日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)的股价周三下跌逾6.5%，创两年来最大百分比跌幅。该公司之前公布，第一季iPhone出货量创最低增幅，并预计第二季营收可能出现13年以来的首次下滑。

至少有16位分析师下调了该股的目标价。路透的数据显示，目标价中值为135美元。

“在今年稍晚发布iPhone 7带动销量增长之前，(苹果执行长)库克和该公司还要再经历几个艰难的季度。多头关注iPhone 7，希望其能带动苹果重回成长轨道，”FBR & Co的分析师Daniel Ives说。

苹果股价跌至93.42美元，导致其5,540亿美元左右的市值缩水逾360亿美元。虽然苹果目前是美国市值最大的上市科技企业，但在周三股价下跌后，其市值进一步接近Alphabet (GOOGL.O)，后者周三收盘后的市值约为4,865亿美元。

从iPhone销量来看，截至3月的季度可能成为今年最疲软的一个季度。但分析师表示，长期价值投资者或许会将苹果股价大跌视为买入机会。

“我们预计3月当季iPhone的单位出货量同比增幅创下低点，这应提供买入该股的较佳机会，“高盛分析师在一份报告中称。

苹果第一季销售7,480万部iPhone手机。一位分析师根据苹果的营收预估进行估算，苹果3月当季将销售5,000-5,200万部手机。

苹果称，第一财季iPhone平均售价升至创纪录的691美元。

Pacific Crest Securities分析师表示，这表明尽管智能手机市场已经饱和，但消费则仍愿意买更新、更贵的iPhone型号，这对iPhone 7来说是个好消息。

据媒体报导，iPhone 7料以全新面目亮相，具有防水和无线耳机等功能。(完)