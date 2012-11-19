税收疑虑激发获利卖压 苹果股价连跌八周

路透纽约11月16日电---美国市值最大的上市公司--苹果(AAPL.O)已承受压力下跌,不少投资者遭受当头一棒.

苹果已连续八周下跌,因投资者急於在明年可能上调资本利得税之前锁定获利,因此放弃了这个市场的宠儿.

自9月触及705.07美元的纪录高位以来,苹果已下跌约四分之一,远超过标准普尔500指数同期近7%的跌幅.

"没有那项投资能抵御市场整体的跌势."富国私人银行的投资副总监Erik Davidson表示.

此番跌势令苹果市值蒸发掉约1,700亿美元,略超过可口可乐(KO.N)的总市值.目前该公司市值约为4,930亿美元,较市值排名第二的埃克森美孚(XOM.N)仍高出1,000亿美元左右.

为了躲过明年初增税减支的"财政悬崖",美国国会预期将达成一项减赤协议.作为该协议的一部分,资本利得税和红利税在明年有可能上调.

对於苹果这样的个股而言,投资者在其近期的耀眼涨势後可能已获得了较高的内含资本利得,因此如果现在卖出就能锁定获利,并抵消明年税率上调的可能性.围绕国会有关财政悬崖的谈判结果的不确定性,已令投资者低接下跌股票的意愿下降.

"部分卖盘是受到税收决定的推动,但另一方面而言,现在买家也不多,因为他们都在静待协商的结果."BB&T财富管理公司高级副总裁Bucky Hellwig说."这些税收策略很可能带来不利影响."

现行的15%红利与资本利得税率将於年底到期,之後这两个项目将重新按照普通收入计税,这意味着收入最高的人群将面临35%的税率.

尽管近期下挫,但汤森路透StarMine估计,该公司股价的内在价值仍约为每股833.90美元.这一数字是根据分析师对该公司未来五年成长情况的预估,以及StarMine对再之後数年的成长率估值得出.

Federated Investors首席股市分析师Phil Orlando认为,鉴於该股价值可能高於当前价格,税收疑虑很可能被近期的跌势消化掉.(完)

--编译 徐文焰;审校 田建华

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