税收疑虑激发获利卖压 苹果股价连跌八周

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透纽约11月16日电---美国市值最大的上市公司--苹果(AAPL.O)已承受压力下跌,不少投资者遭受当头一棒.
苹果已连续八周下跌,因投资者急於在明年可能上调资本利得税之前锁定获利,因此放弃了这个市场的宠儿.
自9月触及705.07美元的纪录高位以来,苹果已下跌约四分之一,远超过标准普尔500指数同期近7%的跌幅.
"没有那项投资能抵御市场整体的跌势."富国私人银行的投资副总监Erik Davidson表示.
此番跌势令苹果市值蒸发掉约1,700亿美元,略超过可口可乐(KO.N)的总市值.目前该公司市值约为4,930亿美元,较市值排名第二的埃克森美孚(XOM.N)仍高出1,000亿美元左右.
为了躲过明年初增税减支的"财政悬崖",美国国会预期将达成一项减赤协议.作为该协议的一部分,资本利得税和红利税在明年有可能上调.
对於苹果这样的个股而言,投资者在其近期的耀眼涨势後可能已获得了较高的内含资本利得,因此如果现在卖出就能锁定获利,并抵消明年税率上调的可能性.围绕国会有关财政悬崖的谈判结果的不确定性,已令投资者低接下跌股票的意愿下降.
"部分卖盘是受到税收决定的推动,但另一方面而言,现在买家也不多,因为他们都在静待协商的结果."BB&T财富管理公司高级副总裁Bucky Hellwig说."这些税收策略很可能带来不利影响."
现行的15%红利与资本利得税率将於年底到期,之後这两个项目将重新按照普通收入计税,这意味着收入最高的人群将面临35%的税率.
尽管近期下挫,但汤森路透StarMine估计,该公司股价的内在价值仍约为每股833.90美元.这一数字是根据分析师对该公司未来五年成长情况的预估,以及StarMine对再之後数年的成长率估值得出.
Federated Investors首席股市分析师Phil Orlando认为,鉴於该股价值可能高於当前价格,税收疑虑很可能被近期的跌势消化掉.(完)
--编译 徐文焰;审校 田建华
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。