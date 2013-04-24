数家券商下调苹果目标股价 降幅最高达180美元

路透4月24日 - 至少五家券商下调苹果(AAPL.O)目标股价，降幅最高达每股180美元，因之前苹果公布10多年来季度获利首次下滑，且当季财测黯淡。

苹果预计2013会计年度第三季营收为335-355亿美元，不及华尔街平均预估的382亿美元。

苹果公布财报后，股价在盘后交易时段小涨至每股407.20美元。苹果发布财报时还宣布，向股东返还1,000亿美元。

摩根大通的Mark Moskowitz表示，苹果第三季财测黯淡，或许会令投资者调整预期。他把对苹果的目标股价自725美元下调至545美元，以反映出营收预估大幅下调。

苹果称消费者可能要等到今年秋季或明年，才能看到新品推出，这点也让华尔街大失所望。

“我们原预期7月底到8月会发布iPhone 5S和中档的iPhone，”野村分析师在报告中写道。野村已将苹果目标股价从490美元下调至420美元。

瑞士信贷分析师将苹果目标股价调低了75美元，至600美元；并称等待营收和获利再次开始加速成长的投资人将需要耐心。

面对着三星电子(005930.KS)与谷歌(GOOG.O)安卓系统手机的激烈竞争，苹果的股价已较去年9月触及的纪录高位705.07美元将近腰斩。(完)

(编译 许娜/隋芬; 审校 艾茂林/侯向明)

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