苹果股价疲软或削弱对运营商及供应商影响力

路透旧金山1月28日 - 苹果(AAPL.O)股东遭遇该股有史以来最惨烈的一周之一,但股价疲软产生的影响对股东的长期投资价值可能更为重要.

尽管该公司的iPhone、iPad和Mac等产品仍然是行业的标杆,但苹果在智能手机市场的优势出现减弱迹象,这暗示其对商业伙伴的影响力也可能降低.

电信运营商和零件供应商高管近来的讲话表明,他们认为力量制衡至少有发生一些转变的机会.

美国第四大移动服务运营商T-Mobile USA表示,将在三个月后停止提供智能手机补贴,而届时该公司也将开始销售iPhone.如果其他运营商也效仿的话,这将增加苹果的压力.

多数美国运营商通过手机补贴换取客户的两年服务合约.如果客户需要支付全价购买iPhone,他们可能考虑价格较低的替代产品.

当被问及运营商现在与苹果等公司的议价能力是否更强时,Verizon Communications的财务长Fran Shammo表示,有苹果、安卓、Windows和黑莓四家主要平台进行竞争,将导致更有竞争力的价格.

"加入竞争的操作系统越多,竞争的效果越好."他对路透表示.

Verizon Communications(VZ.N)持有美国最大移动运营商Verizon Wireless的多数股权.

**毛利下降**

ABI Research表示,苹果在12月当季iPhone销量创4800万部的纪录高位,但它的整体市占率今年最高料为22%,而且苹果已变得依赖来自忠实客户的重复性业务,除非它愿意接受生产低成本机型iPhone所带来的毛利下滑.

与此同时,劲敌三星电子(005930.KS)手机产品繁多,已超越苹果成为全球最大智能手机品牌.

如果苹果的客户和供应链厂商察觉有机可乘,在谈判过程采取更强硬的立场,可能就会侵蚀苹果的毛利.上季苹果毛利率从上年同期的44.7%降至38.6%.

苹果拒绝评论它与合作伙伴的业务状况,不过执行长库克在去年7月业绩电话会议中被问及补贴可能减少时,他说就两年期合同而言,运营商支付的整体补贴,相对营收而言相当小.他还表示,运营商告诉他iPhone有很多优点,包括客户流失率偏低,以及能够销售iPad等其他苹果产品的共享数据计划.

苹果过去十年的辉煌成绩,加之iPhone销量不断增长,无疑让苹果在与无线运营商和零部件供应商谈判时拥有无可匹敌的权力.

上周苹果公布的业绩不及华尔街预期,拖累股价重挫逾14%.这凸显出苹果正回归平凡的迹象,从无可争议的华尔街宠儿转变为较为正常的公司--尽管是规模巨大且极为赚钱的公司.

一个势力减弱的苹果,可能是电信运营商和零部件供应商所乐见的.由于苹果在市场的庞大规模和主导地位,这些运营商和供应商已经逐渐习惯苹果提出的严苛条件.

曾经接受不利合约条款和昂贵手机补贴的无线运营商,仍然无法失去苹果,但专家表示,若三星和其他设备制造商继续抢占市场,这些运营商将来或许可以拥有更多弹性空间.

**往日美好**

手机补贴是iPhone成功的一大原因,也提振了苹果获利.分析师估计,运营商每卖一部iPhone要补贴400美元左右,高于为其他智能手机补贴的250至300美元.

但这种形势可能正在发生变化.德意志电讯(DTEGn.DE)旗下美国T-Mobile未公布与苹果的协议细节,但公司执行长John Legere表示,负担没有Sprint Nextel那么大,Sprint承诺四年支付155亿美元.T-Mobile将让消费者按月分期付款,取代对智能手机提供补贴.

美国电话电报公司执行长Randall Stephenson赞许T-Mobile的构想.美国电话电报公司是苹果iPhone第一家合作营运商.

"这是我们已经数度考虑的做法.我有点喜欢这个想法,"Stephenson表示."我们将会密切关注这件事."

Verizon执行长Lowell McAdam对路透表示,T-Mobile的策略"非常有趣",但不知道消费者是否能够接受付出全价.一支没有绑约的16GB iPhone 5,在Walmart.com售价为649美元.

一些专家称,如果取消补贴,广泛采用分期付款计划,消费者可能改买价格更低的智能手机.

"那种非理性的热爱已经不再.现在它只是一家很好的公司,"一名苹果竞争对手公司的前高管表示."全世界像AT&T一样的营运商将开始试着摆脱向苹果支付这么多的补贴."

在内容方面,已经有抗拒的迹象.消息人士指出,苹果正在与一些媒体高管讨论,可能设法以某种新的苹果电视产品,改变一般家庭客厅的面貌.

但苹果的努力遇阻,因电影和电视节目制作公司不太愿意签下有利于苹果的内容合作交易.消息人士和分析师表示,影视业者目睹了苹果iTunes服务几年前如何重创唱片业获利,因此他们非常谨慎.

第四季三星以29%的市占率称霸全球智能手机市场,较上年同期的22.5%更上层楼.根据国际数据公司(IDC)资料,苹果位列第二,但市占率从上年同期的23%降至21.8%.

苹果之所以可以将平均利润率保持在40%左右,其中一个原因是它能从芯片(晶片)和其他零部件制造商那里获得低廉的价格.

但考虑到在美国的竞争日益激烈,而且苹果在成长迅速的中国市场仅处于相对弱势地位(在智能手机销售方面位列第六),那样的力量可能难以维系.

供应商的股价会因为被苹果选中或剔除而大涨或大跌.芯片制造商AudienceADNC.O靠着它与苹果业务关系,在去年挂牌上市,但当苹果不再使用Audience的芯片后,Audience股价重挫.目前Audience最大的客户是三星,而股价亦处于回升状态.

某家芯片制造商的一名高管说,很乐于见到有朝一日他的公司或许能减少对苹果的依赖.

这位高管称,向苹果供货是"一把双刃剑";有了苹果这个大客户可以确保高销售量,但代价是要接受砍到见骨的价格可能损及利润率.这位高管未获授权谈论其公司与苹果的合作关系.

与此同时,几家零部件制造商已经在不依靠苹果的情况下,设法在智能手机和平板电脑开疆辟土.

InvenSense(INVN.N)上周三公布,季度获利跳增58%,带动股价跃升11%,部分是因为数款热销的Android设备使用了它所生产的gyroscope芯片,包括谷歌Nexus 7、三星Galaxy S3和亚马逊Kindle Fire HD.

的确,InvenSense力图争取苹果的业务,但即使没有苹果,InvenSense也已经成为智能手机及平板市场的重要供应商.

但Evercore Partners分析师Mark McKechnie说,随着三星智能手机的市占率越来越高,三星也开始迫使供应商开始接受越来越低的价格.

"三星也是非常会压榨人.小心,你所期望的未必是好事."McKechnie说.

尽管手机出货量不如三星,但苹果仍在市场举足轻重.对许多消费者来说,苹果神圣的地位依然没有动摇.

尽管最近股价下跌,使苹果市值比9月高点缩水超过2,300亿美元,但光是iPhone在上季就为苹果营收进帐306.6亿美元,比微软同期整体营收多出43%.

哈佛大学商学院教授David Yoffie说,"'长期来看,如果无法找出创新的新方法,那么苹果的压力肯定会越来越大."

"苹果会变出什么戏法再度改写产业面貌?"财富管理公司Morris Capital Advisors大型股策略主管Joseph Doyle问道."如果苹果做不到,它就变成了很糟的股票投资吗?不,这只是让它变得更像其他股票."(完)

(编译 李春喜/王翔琼/李爽/兰秀娟/李婷仪; 审校 王丽鑫/蔡美珍)

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