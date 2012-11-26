苹果寻求在对三星侵权诉讼中增加产品

路透11月25日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)已要求一联邦法院在其对三星电子(005930.KS)侵权诉讼中增加六款产品,包括三星Galaxy Note II.

这是苹果在美国San Jose地方法院对三星提起的两起专利诉讼之一.苹果之前曾提起一项对三星电子的诉讼,最後在8月24日判决三星电子向其赔偿10.5亿美元.

据周五的法院文件显示,苹果还希望加入诉讼的产品包括,三星Galaxy Note III,该机型搭载新的Android"果冻豆(Jelly Bean)"操作系统、三星Galaxy Tab 8.9 Wifi;Galaxy Tab 2 10.1、三星Rugby Pro、以及三星Galaxy S III Mini.

"苹果已迅速果断的认定,这些新发布的产品侵犯了许多苹果已经申请的专利,"公司在文件中称.

三星电子代表没有立即回应.

苹果2月提起第二项诉讼,宣称三星电子包括Galaxy Nexus的数款智能手机和平板电脑产品侵犯其八项专利.

三星电子否认侵权,反诉苹果iPhone和iPad侵犯其八项专利.

11月15日美国一名法官判决三星电子可继续其iPhone5侵犯自身专利的主张.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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