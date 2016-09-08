焦点：超级马里奥跳上iPhone平台 激励任天堂股价飙涨

路透东京9月8日 - 任天堂(7974.T)股价周四盘中一度飙涨18%，因苹果(AAPL.O)在新款iPhone发表活动上意外宣布，任天堂旗下知名游戏超级马里奥兄弟(Super Mario Bros，超级玛利欧)，将首次在iPhone上架。

这款新游戏名为Super Mario Run，投资人看好这将是任天堂又一款足以媲美精灵宝可梦GO的超人气手机游戏。任天堂已逐渐脱离专注于游戏主机的策略，转而拥抱移动游戏市场。

“在具有全球普及性的iPhone上，推出一款任天堂知名角色游戏，是投资人所能期望的最佳发展之一了，”岩井Cosmo证券分析师Tomoaki Kawasaki称。

任天堂表示，这款游戏12月将先在苹果App Store上架。任天堂并未透露何时会在Android(安卓)系统设备上推出此款游戏。任天堂市值达405亿美元。

任天堂股价周四早盘收涨13.2%，创7月底以来最高位，市值劲升60亿美元。大盘东证股价指数则是小跌。

在周三的苹果iPhone发布会上, “马里奥之父”宫本茂(Shigeru Miyamoto)向观众演示了这一游戏。任天堂发言人证实，该游戏的开发由宫本茂领衔。

玩家控制马里奥穿过重重障碍并收集金币。到更高级别时，玩家可争夺其他人的积分，并创建属于自己的“王国”。

宫本茂在周四声明中称，超级马里奥“每当遇到新的平台都会进化”。

“玩家将首次能够单手玩全屏超级马里奥游戏，这样在乘坐地铁时可以玩或者象我喜欢的那样--边吃汉堡边玩，”他表示。

**进军手游**

糖果游戏(Candy Crush Saga)和愤怒的小鸟(Angry Birds)等游戏大受休闲游戏人群欢迎，而任天堂游戏机却处境艰难，投资者不禁开始质疑任天堂不惜一切代价关注游戏机业务的策略。

为保护游戏机业务，任天堂此前一直拒绝推出其热门角色的手机游戏，即便该策略导致连续的营业亏损。

任天堂最终听从了投资者要求其推出移动设备游戏的呼声，去年宣布与移动游戏公司DeNA Co (2432.T)合作。任天堂和DeNA联合开发了Super Mario Run游戏，任天堂负责内容，DeNA负责服务器等后台操作。

DeNA周四股价也一度飙升12%。

但关于任天堂将如何通过手机游戏挣钱的问题依然存在。尽管精灵宝可梦GO大获成功，但该公司在7月警告称，这对公司获利的影响有限，之后公布第一季录得营业亏损。

Cosmo Securities的Kawasaki表示，来自Super Mario Run游戏的营收将直接令任天堂受益；而精灵宝可梦GO方面，任天堂主要通过对这款游戏的联合开发商Niantic和Pokemon Company的投资来获利。

“我预计这(Super Mario Run游戏)将影响任天堂的获利，”他说，并称挺进手机游戏领域也将打开新兴市场。游戏机在新兴市场一直火不起来。

任天堂拒绝说明如何与DeNA分享这款新游戏的营收。这款游戏可免费下载免费玩，但一些内容需要购买。

该公司打算在截至3月的财年再推出动物之森(Animal Crossing)和火焰之纹章(Fire Emblem)两款手机游戏。(完)