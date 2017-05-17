苹果零部件供应商蓝思科技拟发行至多48亿元可转债

路透上海5月17日 - 苹果(AAPL.O)零部件供应商--中国蓝思科技股份有限公司(300433.SZ)周三公告称，拟发行不超过48亿元人民币的可转换债券，募集资金将用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目和视窗防护玻璃建设项目。

公告指出，本次可转债期限为六年，每年付息一次，公司董事会将在发行前根据国家政策、市场状况与公司具体情况，与保荐人协商确定债券利率。可转债自发行结束日起满六个月可以转股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20日交易均价，A股股东拥有可转债的优先配售权。

本次可转债的募集资金投向中，有34亿元投向外观防护玻璃建设项目。该项目建设期两年，生产规模为年产1.5亿片消费电子产品外观防护玻璃。

蓝思科技称，针对目前消费电子产品中显现的玻璃外壳件、曲面玻璃等趋势，公司计划使用本次募集资金，利用现有的客户、技术资源和储备，抓住行业发展机会；同时可转债的发行，也可以优化公司资本结构、降低财务费用。

该公司主营业务为视窗防护玻璃触控防护玻璃面板的研发、生产和销售，以及蓝宝石、陶瓷等新材料在消费点子产品上的推广与应用，其销售客户除了苹果以外，还包括三星(005930.KS)、华为、OPPO、小米等国内外知名消费电子品牌。

蓝思科技公告还指出，鉴于国内债券市场发生了较大变化，继续推进公司债券发行工作将不利于公司控制融资成本、优化资本结构，公司将终止公司债券发行的准备工作。

去年9月该公司提出发行至多30亿元公司债券计划，债券期限不超过五年。

蓝思科技周三早盘报35.61元，跌0.32元或0.89%。（完）