《美国个股焦点》苹果光芒减弱，扰乱供应商和投资者

新款iPhone面市前总是各种猜测泛滥。但今年，博客与业内猜测大量集中在新iPhone需求是否会下滑上。

苹果曾倍受普通投资者和华尔街分析师青睐，在截至2012年9月的四年内，股价翻升了六倍，但自那以后股价累计跌44%，市值蒸发约2,800亿美元，果粉惊愕不已。

苹果股价的跌势反映在了智能手机行业的竞争舞台上。根据国际数据公司(IDC)数据，2012年三星电子成为全球最大的智能手机企业，市占率为30.3%，将市占率为19.1%的苹果挤到了一边，部分是因为三星电子向市场大量推出了低价手机。去年第四季，苹果在全球智能手机的市占率从2011年同期的23%降至21.8%。

分析师称，过去一年苹果在智能手机行业和市场不再享有至高地位，这可能令电信运营商合作伙伴和供应商更有胆量与其叫板，这或许意味着就手机元件成本进行的磋商更加艰难，电信运营商为购买iPhone提供的补贴更加苛刻。

当然，苹果2012年营收和获利均创下纪录高位。其iPad在平板电脑市场处于领先地位，Mac电脑继续在不断萎缩的个人电脑(PC)市场表现优于同侪。分析师也说，对于像苹果这样规模的公司来说，增长放缓是不可避免的事情。

但苹果近期股价下跌令许多难以预判苹果业绩的股票投资者忧心忡忡。苹果将于周二公布财报，几天后三星电子将开始销售新的Galaxy S4智能手机，该手机屏幕更清晰而且有许多软件增强功能。

不过只要看看芯片生产商Cirrus Logic Inc 就知道了。这家营收仅为7亿美元的公司，周三及周四导致苹果股价下跌8%，当时Cirrus Logic预警一家客户将调降财测，市场普遍认为是苹果。这一预警令投资者惊慌不安，因为Cirrus Logic逾90%的营收要依赖苹果。

由此而带来的结果是，苹果在全球的供应商，包括芯片生产商高通、韩国LG显示器 以及日本的东芝 股价均下挫。

根据分析师的平均预估，苹果周二料将公布会计年度第二季营收仅增长8%，为数年来最低增幅之一。净利料仅微增2%，因竞争加剧挤压其利润率。

在周五美股交易中，苹果股价下跌0.38%，报390.53美元。(完)