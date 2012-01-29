苹果执行长称不会对供应链问题视而不见

路透旧金山1月27日电---苹果(AAPL.O)执行长库克（Tim Cook）向员工发送的电子邮件称，公司从未对供应链问题“视而不见”，任何关於公司不关心员工疾苦的说法都是“明显错误的”。

库克此番表态是对《纽约时报》关於苹果在中国的代工厂商富士康（Foxconn）工作环境的一篇报导作出的回应，此事多年来一直都是该公司面临的棘手问题。

苹果以往通过启动独立审查并公布结果的方式回应此事。本月初，该公司首次公布了全部主要供应商的名单。

库克在电邮中说：“我们不会、也从未对我们的供应链问题坐视不管或视而不见。在此事上，我向你们作出承诺。”

这封电邮是由博客网站9to5Mac最先报导的，路透随後对报导的可靠性进行了证实。

“任何关於我们漠视员工困苦的说法显然是错误的，这是对我们的冒犯，”库克在电邮中称。

苹果稍早表示，同意让外部机构监督主要供应商工厂的环境。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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