热点聚焦：苹果补税案有政治动机？ 欧盟内部人士说“当然”

路透布鲁塞尔9月3日 - 欧盟执委会要求苹果向爱尔兰补缴130亿欧元税款的震撼决定，被苹果执行长库克形容为“纯属政治扯淡”，欧盟执委会并不承认。

但好几位参与其中的欧盟高层官员表示，这个决定绝对包含了强烈政治元素，即使欧盟竞争事务执委维斯塔格指出，她有信心，光是以法律依据，欧盟执委会就会击败苹果的上诉。

欧盟的政治目的其实主要不是美国企业，而是欧盟内部的疑欧派。若无法向选民证明欧盟执委会能够为他们的利益起而行，疑欧派势力很可能会让欧盟分崩离析。

“具有政治想法不应该与政治化混为一谈，”欧盟执委会主席容克的发言人表示。她指出，对于容克而言，从他两年前尚未上任以来，打击避税就一直是“首要之务”。

“推动更公平的征税符合容克主席的政治原则，”她称。她并表示，维斯塔格在执行欧盟公平竞争法令方面，完全享有独立性。

多位税务专家及政府官员表示，正在进行中的打击避税努力，都是具有政治性的，美国也不例外，因为在预算吃紧之下，所有国家政府都面临选民的压力，必须从其他人身上把钱要回来，最好是那些有钱的企业。

对于欧盟当局而言，这场抗争的重点不在于税金，毕竟如果维斯塔格的案子胜诉，钱是落进爱尔兰的口袋。

布鲁塞尔对抗的是威胁欧盟生存的疑欧派，如鼓动英国民众在6月公投退出欧盟的英国退欧派。

这些民粹主义者，不论是左翼还是右翼，从英国独立党到法国民族阵线和意大利五星运动，都凭借指责欧盟及其执委会迎合全球大企业而非小民，而获得了选民的支持。

“苹果向大家展示了如何与民粹主义斗争，”一位了解容克思路的欧盟高官对路透称，并描述了容克指导下的双管齐下的策略。

一方面，该策略要推动出台新的全球税收规则，此事由欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西牵头。另一方面是惩罚情节最严重的违规者，以儆效尤。

维斯塔格称，此举的目的是改变企业文化，让看重声誉的企业停止设法尽量少缴税，选择缴纳“合理的”税费。

至于容克的政治目标，他已经赢得了法国和德国政府的支持。许多欧洲媒体也欢迎针对苹果的行动。法国世界报称，容克展现出了“新皈依者的热情”。该报过去曾批评容克担任卢森堡首相时的低税收政策。

“欧洲正在改变，”该报写道。“干得好，容克先生！”

**向选民展现欧盟的关切**

“如果我们想要恢复公民对全球经济的信任，那么至关重要的...一个问题就是税收公平，”容克周末在中国参加G20峰会时称。

他坚称对苹果的决定“不存在偏见”，并称“任何企业都必须在其获取利润的国家缴纳公平份额的税款。”

这位欧盟官员表示，要求补缴145亿美元税款旨在起到震慑作用。这项要求惹恼了美国，也让其他跨国企业忧心忡忡。

苹果和爱尔兰政府称，维斯塔格正在改写苹果在爱尔兰25年来的历史。苹果否认爱尔兰政府给予其相当于非法国家援助的税收优惠。

改变的是政治。金融危机让西方国家政府变的贫穷，而自由自在的年轻科技企业却变得极其富有，且无需在任何地方缴纳过高税款。

美国参议院2013年对苹果问题的披露点燃了公众的愤怒，讽刺的是，此举促使欧盟开始进行调查。

容克的个人履历也起到一定作用。在担任卢森堡总理的19年间，容克帮助该国从衰落的工业国转型为金融中心，周边大国认为卢森堡帮助企业抢走了本属于他们的收入。

在2014年底接掌欧盟执委会数周后，容克就面临要求其辞职的呼声。当时媒体曝光了卢森堡与全球企业达成的税务协议，即卢森堡避税泄密事件(LuxLeaks affair)。

他否认参与其中，但其助手表示，这次事件也激励容克推进他之前承诺过的打击逃税行动。

用他的话说，他的五年任期是拯救欧盟免于分崩离析的“最后机会”；这促使他承诺管理一个“政治执委会”，与被布鲁塞尔那些高高在上的技术型精英疏远的选民之间重新架起沟通的桥梁。

**法律基础**

“如果执委会按照优先次序分配资源，那么显然逃税和避税问题将在政治议程中位居前列，从这个层面讲就是政治性举动，”欧洲议会中间阵营副领袖Sophie in 't Veld称。“人们完全有理由关心这一问题，这可以理解。”

欧盟官员强调，这种政治手段并不是反复无常，也有其法律依据。维斯塔格清楚地知道，她必须在法律上一些未经检验的方面打败矽谷和华盛顿能请到的最优秀税务律师和欧盟成员国爱尔兰。

在被问及库克对爱尔兰一家报纸评论欧盟的“政治”动机时，她表示：“我认为法院不会听取任何政治观点或感受，以及你的想法之类的东西。他们只想要事实。”

**倾听后出击**

一些欧盟官员认为，库克和美国官员对补税创历史规模这一问题的愤怒情绪，在一定程度上可能是因为他们低估了维斯塔格毫不妥协的性格。

身材高大、谦恭礼貌、说话轻声细语的维斯塔格可能让那些习惯于面对更加咄咄逼人的政治人士和企业高层的人感到无所适从。她是一个倾听者，而非健谈者。

“有些人讲话很大声...但是...打开耳朵非常、非常仔细地去聆听那些沉默者的心声，是件极为重要的事，”她在两年前就任时接受路透专访时说。

与她共事的人说，她极为仔细地倾听专职幕僚报告，比起前任执委阿尔穆尼亚还要仔细很多。

对于这种始于2014年后的变化，最能切身感受个中滋味的美国科技巨擘之一就是谷歌。该公司与阿尔穆尼亚就谷歌独大市场的疑虑推敲了数年终达成妥协方案。但去年开始，维斯塔格就对谷歌提起三项指控。

去年她也一改欧盟对俄气(Gazprom)案犹豫不决的态度，对俄气启动操纵定价的调查。

虽然目前包括苹果案在内的多数国家补助税负案是由阿尔穆尼亚在任时展开，但竞争力专家却怀疑他会否做出像维斯塔格那样的激进结论。阿尔穆尼亚的前任执委克洛泽本周说，维斯塔格对苹果案的裁决太过头了。克洛泽目前任职于优步。

维斯塔格从学生时代就投身政治。一些观察家认为，维斯塔格可能想藉由个案来提升自身资历，推进更大的抱负。但她对此予以否认。

维斯塔格说未来可能还有更多案例。她麾下的800名员工正在研究约1,000宗调查，这些案子中的企业可能从一些想争取投资的政府那儿获得税务优惠协议。

维斯塔格身为牧师的女儿，她在2014年路透专访中为其政治信仰做总结时说，“我在一个坚强的价值观之下长大，”她说。“也就是你应该保护少数人群以及弱者，去对抗那些滥用权势的人。”(完)