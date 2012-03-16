iPad刚发售即被拆解 iFixit揭秘

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山3月15日电（记者 Noel Randewich/Poornima Gupta）---据电子设备维修公司称，苹果(AAPL.O)最新版iPad采用了高通(QCOM.O)、BroadcomBRCM.O以及三星电子(005930.KS)等公司的芯片。
最新版iPad周五上午已在澳大利亚开卖，来自维修服务公司iFixit的人士排队买到了iPad，而後迅速拆解。
对芯片公司和其他厂商来说，能为苹果的iPhone和iPad供应元件，算得上是一件幸事。
但苹果并不公布采用了哪些公司的元件，并要求供应方守口如瓶。
iFixit称，iPad采用的显示屏看来是三星供应的。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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