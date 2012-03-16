iPad刚发售即被拆解 iFixit揭秘

据电子设备维修公司称，苹果最新版iPad采用了高通、Broadcom以及三星电子等公司的芯片。最新版iPad周五上午已在澳大利亚开卖，来自维修服务公司iFixit的人士排队买到了iPad，而後迅速拆解。对芯片公司和其他厂商来说，能为苹果的iPhone和iPad供应元件，算得上是一件幸事。路透