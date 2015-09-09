苹果推出新款手机、平板电脑和机顶盒 但未能打动投资者

9月9日，美国旧金山，苹果新品推出活动现场展示的iPhone 6S和Apple Watch。 REUTERS/Beck Diefenbach

路透旧金山9月9日 - 苹果公司(AAPL.O)发布一款新型电视机顶盒，可以对语音命令作出反应；同时还有新iPhone手机面世，可感知手指触摸的压力。不过这次的新元素让许多社交媒体评论人士和投资者颇感失望。

新款6S和6S Plus手机的尺寸和前一代版本一样，但拍照功能更强，芯片速度也更快，同时增添了新的颜色以及对可感知触摸力量的“3D触摸(3D Touch)”功能。

在数以千计的分析师、记者和不断欢呼的公司员工面前，苹果执行长库克(Tim Cook)还将一位微软(MSFT.O)的高管请上台，来说明新款大尺寸iPad Pro适于商务使用的各种优点。

当日苹果股价收低1.9%报110.15美元，复制了近期公司推出新产品后的惯常走势，但同时也反映出，甚为关键的假日购物季即将到来，而公司却缺乏能够引爆营收的创新产品。

BTIG Research的数据显示，过去三年，苹果股价在iPhone发布当日的平均跌幅为0.4%。

推特用户似乎对改进后的Apple TV印象最深。这个一直被苹果称为“业余爱好”的产品有了自己的应用商店，而且支持苹果的数字辅助功能Siri。

鲜有人称赞新款iPad，一些人认为这款iPad尺寸过大，而且和微软的Surface以及新推出的iPhone很像。

苹果在一年前推出大屏iPhone，带动销售额激增，苹果最近一个季度的营收较上年同期猛增32.5%。

“苹果已越来越难以超越自己，”TECHnalysis Research的分析师Bob O'Donnell说。苹果股价在过去一年累计上涨近12%，但在过去三个月中下跌了14%左右。

Moor Insights & Strategy的分析师Patrick Moorhead说，幸运的是，大多数消费者两年就会更换一次手机，这意味着苹果仍有望取得大量销售。(完)

(编译 郑茵/汪红英；审校 王丽鑫/张荻)

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