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美国大选专题 | 2012年 1月 27日 星期五 12:01 BJT

苹果成为全球最大智能手机厂商

路透首尔1月27日电---研究公司Strategy Analytics周五称,去年第四季美国苹果公司(AAPL.O)取代三星电子(005930.KS)成为全球最大的智能手机厂商.当季三星电子智能手机的销量比苹果少约50万部.

第四季苹果的智能手机销量为3,700万部,而三星电子的销量则为3,650万部,双方的市场占有率分别为23.9%和23.5%.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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