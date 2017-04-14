日媒称苹果考虑竞购东芝芯片事业

路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果(AAPL.O)正在考虑与它的供应商鸿海集团(2317.TW)合作竞购东芝(6502.T)的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。

NHK报道引述未具名的消息人士说法指出，苹果正考虑投资至少数十亿美元以取得持股20%以上，并让东芝保有部份股权，好让这个芯片事业掌控在美国和日本的手中。