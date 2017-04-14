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国际财经 | 2017年 4月 14日 星期五 13:12 BJT

日媒称苹果考虑竞购东芝芯片事业

路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果(AAPL.O)正在考虑与它的供应商鸿海集团(2317.TW)合作竞购东芝(6502.T)的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。

NHK报道引述未具名的消息人士说法指出，苹果正考虑投资至少数十亿美元以取得持股20%以上，并让东芝保有部份股权，好让这个芯片事业掌控在美国和日本的手中。

报道称，这个提案的目的在于缓解日本政府的疑虑；当局担心关键技术恐将转移至危及国家安全的投资人手上。

目前尚无法联系上苹果置评。台湾鸿海则是不予置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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