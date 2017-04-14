日媒称苹果考虑竞购东芝芯片事业

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果(AAPL.O)正在考虑与它的供应商鸿海集团(2317.TW)合作竞购东芝(6502.T)的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
NHK报道引述未具名的消息人士说法指出，苹果正考虑投资至少数十亿美元以取得持股20%以上，并让东芝保有部份股权，好让这个芯片事业掌控在美国和日本的手中。
报道称，这个提案的目的在于缓解日本政府的疑虑；当局担心关键技术恐将转移至危及国家安全的投资人手上。
目前尚无法联系上苹果置评。台湾鸿海则是不予置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。