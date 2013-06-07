苹果本月将启动iPhone以旧换新计划--彭博

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月6日 - 彭博周四援引知情人士的说法报道称，苹果公司 本月将启动一项iPhone以旧换新项目，允许用户将老机型升级到最新机型。
报道援引消息人士说法称，苹果已与手机经销商Brightstar Corp合作推进此事。Brightstar也为美国电话电报公司(AT&T Inc) 和T-Mobile等运营商提供类似以旧换新项目。
苹果公司和Brightstar未立即就置评要求回电。
苹果无锁版iPhone 5的起售价为649美元，根据存储容量不同，价格也不同。苹果手机需求一般会十分强劲，但投资者担心，随着美国市场的日渐饱和，智能手机销售将大幅放缓。
“以旧换新”计划有助于推动对昂贵新机型的需求，特别是劲敌三星电子 正加大在美国市场的销售力度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。