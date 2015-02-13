苹果达到1万亿美元市值可能还需数年

投资大亨卡尔·伊坎认为苹果的价值已经超过1万亿美元，但华尔街一些人士则认为苹果的市值达到1万亿美元还需要几年时间。伊坎表示，苹果的股价应该在每股216美元，相当于约1.26万亿美元的市值。基金经理Mark Mulholland则说：“目前苹果的市值达到1万亿美元是不切实际的。”和路透采访的其他基金经理类似，Mulholland认为苹果市值达到1万亿美元可能需要两三年时间。路透